iPhone 11’e geçmek için doğru zaman geldi

Apple’ın gelişmiş iPhone modeli, iPhone 11 çok güçlü özelliklere sahip, etkileyici bir seri ve gelişmiş özellikleriyle göz kamaştırıyor. Üç farklı model ile piyasada olan iPhone 11 serisi, kendini ispat etmiş güçlü bir tasarıma sahip. Sizin için iPhone 11 serisindeki üç telefonu da detaylı inceledik. Yeni bir iPhone almak için araştırma yaparken hayatınızı kolaylaştıracak bilgileri makalemizde bulacaksınız.

Apple kullanıcılarının iPhone’lardan vazgeçememesi bir tesadüf değil. Bunun nedeni de kullanım kolaylığı ve yüksek kaliteli donanım ve yazılımlara sahip olması. Apple iPhone 11 serisini de bu karakteristik özellikleri dikkate alarak geliştirmiş. Ekran üzerinde yine çentikli bir tasarımı benimseyen iPhone 11’lerin farklı varyasyonları arasında küçük teknik detaylar yanında malzeme konusunda farklar var. iPhone 11’in çevresinde yer alan malzeme 7000 serisi alüminyum iken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te bu çerçeve paslanmaz çelik olarak tercih edilmiş. Öte yandan kamera noktasında da iPhone 11’de 2 kamera yer alırken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te 3 kamera mevcut.

Bu üçlü arasında en büyük boyutlu telefon iPhone 11 Pro Max olurken, en küçük model de iPhone 11 Pro oluyor. iPhone 11 Pro’nun boyutları 150.9 x 75.7 x 8.3 mm. Ortanca model iPhone 11, 150.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarındayken, en uzun model olan Pro Max, 158 x 77.8 x 8.1 mm değerlerine sahip.

Apple, iPhone 11 için Liquid Retina IPS LCD kullanmış. Ancak iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde Super Retina XDR OLED yer alırken, elbette bu 2 modelin görüntü kalitesi iPhone 11’e göre daha iyi. Çözünürlük noktasında da bu iki model daha yüksek görüntü sağlıyor. Öyle ki, iPhone 11’in ekran çözünürlüğü de tıklı iPhone XR gibi HD+, yani 828×1792 piksel.

iPhone 11 Pro’nun ekran çözünürlüğü 1125×2436 piksel, iPhone 11 Pro Max’in ise 1242×2688 piksel.

3 telefonun her biri yine gece modu, 60 kare 4K video kaydı ve daha pek çok özellik bakımından aynı özelliklere kameralarında yer veriyor. Ayrıca 3 telefonda da kameralar çift tonlu dörtlü LED flaş mevcut.

Neredeyse aynı kasa yapısını kullandığını söyleyebileceğimiz 3 telefonun, iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max’ten en önemli tasarımsal farkı arka yüzde yer alan kare biçimindeki kamera alanı.

Ekran üzerinde yine çentikli bir tasarımı benimseyen iPhone 11’ler arasında ise malzeme konusunda farklar var. iPhone 11’in çevresinde yer alan malzeme 7000 serisi alüminyum iken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te bu çerçeve paslanmaz çelik olarak tercih edilmiş. Öte yandan kamera noktasında da iPhone 11’de 2 kamera yer alırken, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max’te 3 kamera mevcut.

Ön kamerada ise, iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerinin üçünde de aynı lense yer veriliyor. 12 MP, f/2.2 diyafamlı bu ön kameraya gelen yeni yetenek ise, 4K’da 60 kare video kayıt desteği. Ayrıca Face ID, yani yüz tanıma sistemini de geliştiren Apple, selef modellere göre daha etkin bir yüz tanıma sistemini bu modellerinde kullanıcılara sunduğunu iddia ediyor.

Bu üçlü arasında en büyük boyutlu telefon iPhone 11 Pro Max olurken, en küçük model de iPhone 11 Pro oluyor. iPhone 11 Pro’nun boyutları 150.9 x 75.7 x 8.3 mm. Ortanca model iPhone 11, 150.9 x 75.7 x 8.3 mm boyutlarındayken, en uzun model olan Pro Max, 158 x 77.8 x 8.1 mm değerlerine sahip. Apple, iPhone 11’de Liquid Retina IPS LCD kullanmış. Ancak iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde Super Retina XDR OLED yer alırken, elbette bu 2 modelin görüntü kalitesi iPhone 11’e göre daha iyi. Çözünürlük noktasında da bu iki model daha yüksek görüntü sağlıyor. Öyle ki, iPhone 11’in ekran çözünürlüğü de tıpkı iPhone XR gibi HD+, yani 828×1792 piksel.

iPhone 11 Pro’nun ekran çözünürlüğü 1125×2436 piksel, iPhone 11 Pro Max’in ise 1242×2688 piksel.

3 telefonun her biri yine gece modu, 60 kare 4K video kaydı ve daha pek çok özellik bakımından aynı özelliklere kameralarında yer veriyor. Ayrıca 3 telefonda da kameralar çift tonlu dörtlü LED flaş mevcut. iPhone 11’in batarya kapasitesi 3110 mAh, iPhone 11 Pro’nun 3190 mAh, iPhone 11 Pro Max’in ise 3500 mAh. iPhone 11’in batarya kapasitesi 3110 mAh, iPhone 11 Pro’nun 3190 mAh, iPhone 11 Pro Max’in ise 3500 mAh.