Yeni Predator Helios 300, AAA Oyunlarda rekabete hazır!

Acer’ın popüler Predator Helios 300 modeli, hızlı olup rakiplerine fark atmak isteyen oyun tutkunları için geliyor. 10’uncu nesil Intel Core işlemcilerle donatılmış olan Helios 300, 17 inçlik ekranında sunduğu yüksek tazeleme hızı sayesinde bulanık görüntülere veda ederken oyun severleri daha net ve keskin görüntülerle buluşturuyor.

En yeni 10. Nesil Intel Core serisi işlemci ile Max-Q Tasarımlı hız aşırtılabilir NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU ve 3 ms tepki süresine sahip 144 Hz’e kadar 17,3 inç FHD IPS ekranla donatılan Predator Helios 300, uygun fiyata yüksek performans ve kapsamlı özellikler sunmaya devam ediyor. Güçlü donanımı ve göz alıcı görüntü teknolojileriyle desteklenen ekranıyla oyun atmosferini daha da güçlendirerek oyunculara farklı bir deneyim yaşatıyor. Satışa sunulan modeller arasında 32 GB’a kadar RAM değeri sunan, 1 TB HDD’ye ek olarak 512 GB SSD’li donanıma sahip modeller de yer alıyor.

Üst Düzey Ses Deneyimi

Predator Helios 300’ün genel performansı ve oyun deneyimini daha da ileriye taşıyan DTS Ultra Audio özelliği 360 derece çevresel ses etkisiyle multimedya içeriklerde gerçekçi bir atmosfer meydana getiriyor. Kulaklık kullanırken sesleri uzaklığına göre olması gerektiği gibi yansıtarak benzersiz bir denetim sunan bu özellik, farklı oyun türlerine (strateji, RPG veya FPS) göre hazırlanan özel ses modları içeriyor.

Acer’ın özel tasarım soğutma teknolojisi cihazın uygun sıcaklıkta çalışmasını sağlıyor. Gürültüyü azaltan ve hava akışını artıran bir adet yeni tasarım 4. Nesil AeroBlade™ 3D fan ile birlikte toplam iki adet fan içeren cihaz, Acer CoolBoost™ teknolojisiyle fanları manuel olarak ayarlama olanağı vererek kritik bölgelerin sürekli soğutulmasını sağlıyor. Stratejik noktalara yerleştirilen delikler ise hava giriş çıkışı sağlıyor.

Tam Kontrol Sunan Eşsiz Özellikler

Hem tasarım hem de donanım tarafında oyun tutkunlarının ihtiyaç duyduğu pek çok özelliği sunmayı başaran Predator Helios 300’ün Turbo tuşu ile tek dokunuşla hız aşırtma yapmak mümkün. Killer DoubleShot Pro ile de hızlı ve kesintisiz ağ bağlantısı sunmasının yanı sıra cihazın klavyesi de dikkat çekici özelliklere sahip. 4 bölgeli RGB aydınlatmaya yer verilen klavye, PredatorSense ve Turbo kısayol tuşları, genişletilmiş boşluk tuşu ve öne çıkan içbükey WASD, yön ve kısayol tuşları ile daha kullanışlı ve işlevsel hale geliyor. Özel yardımcı uygulama PredatorSense, tek uygulama üzerinde fan, aydınlatma ve sistemin durumunu izleme gibi oyun donanımları üzerinde tam kontrol sunuyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Predator Helios 300 (PH317-54) 12.999 TL’lik fiyatla satışa sunuldu.

– Predator Helios 300 (PH317-54), 10’uncu nesil Intel Core serisi işlemcilerle performanstan ödün vermiyor.

– 17,3 inç büyüklüğündeki FHD IPS ekran, 144 Hz’e kadar yenileme hızlarıyla yüksek hız gerektiren AAA oyunlarda üstünlük sağlıyor.

– Aralarında, Max-Q Tasarımlı hız aşırtılabilir 8 GB bellekli NVIDIA GeForce RTX 2070 GPU’lu konfigürasyonun da bulunduğu modeller, oyunculara daha fazla güç sağlıyor.