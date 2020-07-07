MudRunner Mobile Temmuz’da çıkıyor

Off-road kamyon sürme simülasyonu olan MudRunner, oyun yayıncısı Focus Home’un açıkladığına göre 15 Temmuz’da App Store ve Google Play Store’a çıkış yapacak. Oyunun mobiil versiyonu yeni bir arayüze sahip olsa da, gerçekçilik ve zorluğundan yine ödün vermiyor.

Oyun bilgisayar, PlayStation 4, Xbox One ve Nintendo’da 2017’den beri bir milyondan fazla kopya sattı. 15 açık dünya haritasına sahip oyun, mobilde de gerçekçi ve oyuncuyu zorlayacak oyun içi bir fiziğe sahip. MudRunner mobile, 16 farklı araçla mobilde de gerçekçi bir arazi sürüş deneyimi sunmayı vaat ediyor. Oyun, 15 Temmuz’da mobil platformlardaki yerini alarak bekleyenleriyle buluşacak.