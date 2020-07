Naughty Dog, tehdit mesajı alan çalışanlarına destek çıktı

Naughty Dog, The Last of Us 2 geliştiricilerinin ölüm tehditleri almasının ortaya çıkmasından hemen sonra, tacizleri yazılı olarak kınadı.

The Last of Us 2 başarılı bir çıkış yapmış olmakla birlikte, oyunun bir kısmı piyasaya sürülmeden önce sızdırıldığı için oyun hakkındaki söylemler zaman içinde giderek daha toksik hale geldi. Bunun yanı sıra oyun hakkında olumsuz eleştiriler ve ikinci oyunda aradığını bulamayanların oluşturduğu hayal kırıklığına uğradığını söyleyen ‘fanlar’ da var.

Although we welcome critical discussion, we condemn any form of harassment or threats directed towards our team and cast. Their safety is our top priority, but we must all work together to root out this type of behavior and maintain a constructive and compassionate discourse. pic.twitter.com/eoq4t1ITnh — Naughty Dog (@Naughty_Dog) July 5, 2020

“Her ne kadar eleştirilere açık olsak da ekibimizden insanlara yöneltilen tehdit ve şiddet eğimli içerikleri kınıyoruz. Takım çalışanlarımızın güvenliği bizim en büyük önceliğimiz, ancak bu tür davranışların kökünü kazımak ve yapıcı ve bir eleştiri ortamı sürdürmek için hepimiz birlikte çalışmalıyız.”

Naughty Dog’un yaptığı açıklama, Last of Us 2’de Abby’yi seslendiren Laura Bailey’nin kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaşmasının ardından geldi.

Man. I try to only post positive stuff on here… but sometimes this just gets a little overwhelming. I blacked out some of the words cuz, ya know, spoilers. Side note. Thank you to all the people sending me positive messages to balance it out. It means more than I can say.❤️ pic.twitter.com/kGyULWPpNu — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 3, 2020

“Aslında buraya sadece olumlu şeyler atmaya çalışıyorum ama bazen gerçekten çok ezici şeyler geliyor. Bazı yerleri kapadım, çünkü anladınız siz, spoiler olur.

Bu arada bu nefret söylemlerini nötrlemek için bana olumlu mesajlar gönderen herkese teşekkür ederim. Benim için anlatabileceğimden çok daha büyük anlamı var.”

Geliştirme şefi kişisel hesabından tepki gösterdi

Naughty Dog’un geliştirme şefi Neil Druckmann, Bailey’nin maruz kaldığı nefret suçu ardından konuyu kişisel Twitter hesabından da dile getirerek insanları hayvanlardan ayıran hoşgörü ve empati yeteneğinden yoksun bazı ‘insanların’ nefret dolu mesajlarını paylaştı.

You can love or hate the game and share your thoughts about it. Unfortunately too many of the messages I've been getting are vile, hateful, & violent. Here are just a handful of them (feel it's important to expose.) Trigger Warning: transphobic, homophobic, anti-Semitic, etc. pic.twitter.com/uR9vpGgYQa — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 5, 2020

“Oyunu sevebilirsiniz de sevmeyebilirsiniz de ve bu konuda düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Ancak ne yazık ki aldığım çoğu mesaj acımasız, nefret dolu ve şiddet içerikli. İşte birkaç tanesini buraya koyuyorum (ifşalamanın önemli olduğunu düşünüyorum).

Uyarı: transfobik, homofobik, Yahudi düşmanı söylemler var.”

Destek mesajları gecikmedi

Nefret söylemlerinin ortaya çıkması ardından destek mesajlarının gelmesi de gecikmedi.

Damn. The amount of encouraging responses to this… I’ve always believed that good people far outweigh the bad. Thanks for reminding me of that today. — Laura Bailey (@LauraBaileyVO) July 4, 2020

“O kadar destek içerikli mesaj var ki… Her zaman iyi insanların kötülere ağır bastığına inanırdım. Bunu bugün bana tekrar hatırlattığınız için teşekkürler.”

Thanks for all the incredible words of support. Just know, that despite all this, if somehow the lord gave me a second chance at making this game, I’d do it all over again. Onto more positive things. Like burrito appreciation threads.

❤️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 6, 2020

“Destek içerikli tüm sözleriniz için teşekkürler. Şunu bilin ki tanrı bu oyunu ikinci kez yapmam için bir şans daha verseydi, tüm oyunu yine baştan yapardım.”

Daha olumlu şeyler olması dileğimle. Destek mesajlarınızı çok seviyorum.”