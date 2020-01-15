Netmarble’ın co-CEO’su Seungwon Lee oldu

Dünyanın en büyük 5 mobil oyun şirketinden biri olan Netmarble, Chief Global Officer Seungwon Lee’yi yeni co-CEO olarak atayacağını duyurdu. Netmarble Yönetim Kurulu tarafından resmi olarak ataması yapılacak olan Lee, Şubat 2020 tarihinde göreve başlayacak.

Göreve atanacağı açıklanan Seungwon Lee ve şu anda CEO olarak görev yapan Young-sig Kwon, co-CEO olarak şirkete liderlik edecekler. Kwon çoğunlukla Netmarble’ın mobil oyun operasyonlarını yönetirken, Lee ise Netmarble’ın genel yönetimi ve küresel ölçekteki işlerini yönetecek. Lee’nin co-CEO olarak atanmasıyla birlikte, şirketin dünyadaki oyun piyasasındaki varlığının daha rekabetçi olacağı ve global operasyonlarını etkin bir şekilde genişleteceğine dikkat çekiliyor.

Seungwon Lee kimdir?

Lee, Seul Ulusal Üniversitesi’nden mezun ve INSEAD’de İşletme Mastırı derecesine sahip. 2005-2006 yılları arası Yahoo’da Kore Pazarlama bölümünün başında görev yaptı. 2007 itibariyle Netmarble Games’de Şirket Stratejileri Başkan Yardımcısı ve Global Strateji Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2014’ten beri Global Baş Yönetici görevini üstlenen Lee Netmarble’ın tüm global işlerini yönetmekte, Netmarble’ın global pazardaki büyümesine katkı sağlamaktadır.