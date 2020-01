Alliance ve Horde’un savaş yorgunu kahramanları bir süredir N’Zoth’la yüzleşecekleri günü beklemekteydiler; nihayet o gün geldi çattı! Kraliçe Azshara’nın Sonsuzluk Sarayı’na düzenlenen seferin sonunda Azeroth’un bilinen son Kadim İlahı N’zath, hapsolduğu yerden kaçmayı başardı ve sonsuz çürümüşlüğünü yaymaya hazır!

An itibarıyla yayında olan Visions of N’Zoth ile Battle for Azeroth’un destansı hikayesi son buluyor. Bu yeni içerik güncellemesi N’zoth’un hüküm sürdüğü Ny’alotha diyarında geçen yeni bir baskın, Uldum’a ve Vale of Eternal Blossoms’a yönelik saldırılar, yaşam kalitesi değişiklikleri, Azeroth’un çarpık geleceğine dair korkunç tasavvurlar, yeni müttefik ırklar ve çok daha fazlasını içeriyor!

Türkçe Altyazılı Rehber: https://www.youtube.com/watch?v=l2ocZmLOnmo