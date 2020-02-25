Official Predator IEM PC’leriyle Profesyoneller Gibi Oynayın

Intel Extreme Masters’ın resmi global PC ortağı olan Acer, Katowice’de düzenlenecek etkinlikte Official Predator IEM PC serisini tanıtarak büyük bir gövde gösterisi yapacak. Predator, dış mekanlarda ve etkinlik sahnesindeki reklamlardan oyun içi ilanlara ve etkinlik alanında hayranlarla özel etkileşim olanaklarına kadar uzanan birçok yöntemle Katowice’yi tamamen ele geçirecek. Düzenlenecek yarışmada ise 16 takım 500.000 dolarlık ödül havuzu için mücadele edecek. IEM, Acer’ın sadık e-spor tutkunlarıyla benzersiz bir şekilde iletişim kurması ve katılımcılara daha değerli bir deneyim sunması için harika bir fırsat sunuyor. E-spor tutkunları yenilikçi ve yüksek performanslı Official Predator IEM PC serisini yakından görüp deneyebilecek, Predator League cosplay sanatçılarıyla ve efsanevi resmi Predator IEM Kupası ile fotoğraf çektirebilecek. Ayrıca Predator Gaming Facebook ve Instagram hesaplarından etkinliğin perde arkasını görmek ve günlük haberleri takip etmek mümkün olacak.

Official Predator IEM PC’ler: Profesyoneller Gibi Oynayın

Orion 5000, Triton 900 ve 500, Helios 700 ve 300 modelleri, sundukları yüksek performans ile rekabetçi ve adrenalin düzeyi yüksek bir oyun deneyimi sunarak tüm oyun tutkunlarının CS:GO gibi son oyunları profesyoneller gibi oynamasına olanak sağlıyor.

Yeni Predator Orion 5000 üst düzey oyun deneyimi sunmak için dört kanal DDR4 yapılandırmalarına destek veren (64 GB’a kadar) hız aşırtılabilir sekiz çekirdekli 9. Nesil Intel® Core™ i9-9900K (Z390 yonga seti ile birlikte) ile donatıldı. NVIDIA GeForce RTX 2080 GPU’da bulunan devrim niteliğindeki NVIDIA Turing™ mimarisi gerçek zamanlı Ray Tracing özelliğini, yapay zeka ve programlanabilir gölgelendirmeyle birleştirerek oyunculara üstün grafik performansı ve etkileyici deneyimler sunuyor. Orion 5000’deki üst düzey işlemcinin sıcaklığı, Cooler Master® Sıvı CPU Soğutucu1 ile kontrol ediliyor ve böylece en yüksek performansa ulaşılıyor.

En üst modelinde Max-Q Tasarımlı GeForce RTX™ 2070 GPU bulunan Predator Helios 300’e en yeni GeForce GTX 1660 Ti seçeneği de eklendi. Oyuncular en yeni 9. Nesil Intel® Core™ i7-9750H işlemciler, en son NVIDIA GeForce GPU’ları, 32 GB’a kadar DDR4 2666MHz bellek, RAID 0 şeklinde yapılandırılmış iki adede kadar PCIe NVMe SSDs ve bir sabit diskin bir araya gelmesiyle oluşan bu sisteme bayılacaklar.

Predator Helios 700’de öne doğru kayabilen benzersiz HyperDrift klavye yer alıyor. Bu klavye, dizüstü bilgisayarın üst kısmına doğrudan hava akımının artmasını sağlayarak oyunculara güçlü bileşenlerin potansiyelini sonuna kadar zorlama imkanı veriyor. Eşsiz tasarımıyla zorlu mücadelelere hazır olan Predator Helios 700 dizüstü bilgisayar; üstün hız aşırtma performansı için yeni 9. Nesil Intel® Core™ i9 modellerine kadar işlemci seçenekleri, NVIDIA GeForce RTX 2080 veya 2070 GPU, 64 GB’a kadar DDR4 bellek, Killer Wi-Fi 6 AX 1650 ve E3000 özelliklerine sahip Killer DoubleShot™ Pro gibi en yeni ve harika teknolojilerle donatıldı. Tüm bu güç; 3 ms tepki süresi ve NVIDIA G-SYNC™ teknolojisine sahip 17 inç 144 Hz FHD IPS ekranda hayat buluyor.

Şimdi inanılmaz hızlı 300 Hz 15,6 inç bir Full HD ekranla gelen Predator Triton 500 oyuncu dizüstü bilgisayarı, yalnızca 17,9 mm inceliğe ve 2,1 kg ağırlığa sahip. Tamamen metal, dayanıklı bir kasaya sahip olan ürün yalnızca 6,3 mm olan ince çerçeveleriyle yüzde 81’lik gövde ekran oranına ulaşıyor. Sırt çantasına veya evrak çantasına kolayca sığabilecek incelikteki Triton 500, çalıştırıldığında 9. Nesil Intel Core i7 işlemcileri kullanarak bir oyun canavarına dönüşüyor.

Yaratıcı bir biçime sahip olan Predator Triton 900 oyuncu dizüstü bilgisayarında, 17 inç ekranı döndüren, açan veya yatıran, CNC ile işlenmiş Ezel Aero Hinge™ menteşe gibi yeni tasarım özellikleri bulunuyor.

Yeni NVIDIA® GeForce RTX™ 2080 grafik işlemcisi ve NVIDIA G-SYNC™ teknolojisine sahip 4K IPS ekranla donatılan Predator Triton 900, sınıfının en iyi oyun deneyimini oyunculara rahatlıkla sunuyor. Yüksek performanslı 6 çekirdekli 8. Nesil Intel® Core™ i7 modellerine kadar işlemci seçenekleri, NVMe PCIe RAID 0 SSD’ler ve 32 GB’a kadar DDR4 bellekler sayesinde oyuncular, en yüksek performansı gerektiren oyunları akıcı ve görüntü yırtılması olmadan oynayabiliyor.

Katowice’de düzenlenen Intel Extreme Masters hakkında özel içeriklere erişmek için Predator’un Facebook veya Instagram sayfalarını takip edebilirsiniz.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Triton 900, EMEA bölgesinde 4.199 euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya sunuldu.

Predator Triton 500, EMEA bölgesinde 1.999 euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya sunuldu.

Predator Helios 700, EMEA bölgesinde 2.699 euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya sunuldu.

Predator Helios 300, EMEA bölgesinde 1.499 euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya sunuldu.

Predator Orion 5000, EMEA bölgesinde 1.999 euro’dan başlayan fiyatlarla piyasaya sunuldu.

Teknik özellikler, fiyatlar ve bulunabilirlik bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Belirli pazarlardaki bulunabilirlik, ürün özellikleri ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.acer.com.tr adresi üzerinden en yakın Acer ofisiyle iletişime geçin.