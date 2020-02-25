HONOR En Yeni Teknoloji Ürünlerini İspanya’dan Canlı Yayınla Duyurdu

HONOR, merakla beklenen en yeni teknoloji ve ürünlerini İspanya’dan canlı yayınla tüm dünyaya tanıttı. Huawei AppGallery yüklü olarak gelen amiral gemisi HONOR View 30 Pro, merakla beklenen dizüstü bilgisayar serisi HONOR MagicBook, yepyeni kişiselleştirme özellikleriyle güncellenen akıllı saat HONOR MagicWatch 2 ve spor odaklı kulaklık HONOR Magic Earbuds, tüm özellikleriyle teknoloji severlerin beğenisine sunuldu. HUAWEI Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan HONOR, hayatın her alanına dokunan en yeni ürünlerini tanıttığı global basın toplantısında 1+8+N bağlılığını tekrar vurguladı. Kirin 990 5G yonga setini ilk defa kullanan amiral gemisi akıllı telefonu HONOR View 30 Pro’nun yanı sıra şıklık, hafiflik ve performansı bir arada sunan iki yeni dizüstü bilgisayar modeliyle HONOR MagicBook Serisi bu etkinlikte teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. Ayrıca özellikle spor meraklıları için aktif gürültü engelleme özelliğine sahip HONOR Magic Earbuds ve yeni sağlık takibi özellikleriyle güncellenen ve farklı tasarım seçenekleriyle yeni EasyFit kayış opsiyonları eklenen tüketicilerin favorisi akıllı saat HONOR MagicWatch 2 de global lansmanda duyurulan ürünler arasında yer aldı.

HONOR View 30 Pro: Muhteşem fotoğraflar ve sinema filmi kalitesinde videoları mümkün kılan Matrix kamera özelliği ve öncü 5G teknolojisi

Öncü 5G teknolojisiyle geliştirilen ve en yeni Kirin 990 yonga seti ile güçlendirilen HONOR View 30, HONOR’un amiral gemisi telefonu olarak lanse edildi. Akıllı evlerde, seyahat halinde ve oyun oynarken çok çeşitli 5G uygulamalarını mümkün kılan View 30, endüstri lideri bir 5G deneyimi sunuyor.

Telefon 40 MP Sony IMX600 Ana Kamera, Cine-Lens’li 12 MP Süper Geniş Açılı Kamera ve 8MP’lik Telefoto Kamera’ya sahip SuperSensing Üçlü Kamera sistemiyle sunuluyor. Bu benzersiz Matrix kamera sadece fotoğrafIarda değil, 16:9’lık özel sensörle desteklenen 12MP’lik Cine-Lens’le birlikte, sinema filmi kalitesinde fotoğraf ve video çekmek mümkün.

Birçok kullanıcı tarafından merakla beklenen HONOR View 30 Pro, ilk önce Rusya’dan başlayarak satışa sunulacak.

HONOR MagicBook 14/15: 10 saate kadar pil ömrü sunan ince, hafif dizüstü bilgisayarlar

HONOR MagicBook 14 ve HONOR MagicBook 15 olmak üzere iki ayrı modeli barındıran HONOR MagicBook serisiyle birlikte HONOR, ilk defa PC kategorisinde ürün de duyurmuş oldu. Uzay Grisi ve Mistik Gümüş renkleriyle sunulan HONOR MagicBook 14, kompakt, ince ve hafif bir tasarım barındırıyor. Hayatını mobil yaşayan gençleri hedefleyen HONOR MagicBook 14, tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor, 65W’lık hızlı şarjı da kompakt bir Tip-C adaptörüyle sağlıyor. Yüksek ekran-kasa oranıyla FullView ekrana sahip olan cihaz, ultra hızlı performans ve gelişmiş grafikler için güçlü bir çekirdeğe sahip. Bununla birlikte HONOR akıllı telefonlarla da akıllı iletişim özelliği sunuyor.

Etkinlikte cihazlarda tasarım ve performans kadar gizliliğin de önemli olduğu vurgulandı. HONOR MagicBook Serisi, klavyede yer alan kamera tuşunun altında gizlenen bir pop-up web kamerası ile donatıldı. Kullanıcılar klavyede yer alan kamera tuşuna basarak, pop-up web kamerasının ortaya çıkmasını sağlayabiliyorlar. Bu özellik, kameranın uzaktan ele geçirilmesi ve gözetlenmesine karşı benzersiz bir koruma görevini görüyor. Dahası, parmak izi sensörü barındıran güç tuşu ile daha güvenli ve zahmetsiz bir giriş deneyimi sağlanıyor.

Dizüstü bilgisayarın tek şarjla 10 saate kadar süren üstün pil ömrünü göstermek için HONOR, beş adet HONOR MagicBook 14’ü bir elektrikli ATV’yi çalıştıracak şekilde şarj sistemine yerleştirdi. Bir saat içerisinde beş adet HONOR MagicBook 14’ten ATV’ye ortalama 180Wh aktarılarak 5km’lik mesafeyi kat etmesi sağlandı. HONOR MagicBook 14/15 (256GB), mart ayının sonunda ilk olarak İngiltere, Almanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti gibi pazarlarda satışa sunulacak.

HONOR MagicWatch 2: EasyFit serisi kayışlar ve yeni özellikler eklendi

HONOR, yaptığı duyuruyla birlikte HONOR MagicWatch 2 için özel olarak üretilen EasyFit serisi saat kayışlarını duyurdu. Yeni kayışlar 42 ve 46mm’lik HONOR MagicWatch 2’ye uyumlu olarak sunuluyor. Sekiz yeni renkte görünüm ve çevre dostu, hipoalerjenik floröelastomer ve yüksek kaliteli İtalyan derisi gibi farklı malzeme seçenekleriyle yenilenen akıl saatinizi çeşitli aktiviteler veya farklı giysilere göre kişiselleştirebilirsiniz. Floröelastomer malzemede Günışığı Sarısı, Zeytin Yeşili, Mercan Mavisi, Gökyüzü Mavisi, Lila ve Kamelya Pembesi olmak üzere altı farklı renk seçeneği sunulurken, deri kayış için de Harikalar Dünyası Yeşili ve Büyücü Moru seçenekleri mevcut. EasyFit serisi kayışlar nisan ayından itibaren tüm dünyada satışa sunulacak.

Ayrıca HONOR MagicWatch 2’ye yeni eklenen Kadınlar İçin Periyot Takibi özelliği ise kadınların regl dönemlerini rahatça takip etmelerini, semptomları kaydetmelerini ve bir sonraki periyot başlangıcını daha hazır olabilmeleri için gerekli bilgiler sunuyor. Periyot takip takvimi de kullanıcıların tüm verileri bir arada görebilmesini sağlıyor. Dahası kullanıcılar isteğe bağlı şekilde tahmini döngü tarihlerinden önce bildirim de alabiliyorlar. Gelişmiş SpO2 takibi ile spor meraklıları, antrenman sırasında kandaki oksijen doygunluk seviyesini görüntüleyebiliyorlar. HONOR MagicWatch 2, önümüzdeki mart ayının sonunda sunulacak güncelleme ile SpO2 takibi yapabiliyor olacak.

HONOR Magic Earbuds: Kablosuz aksesuarların yeni öncüsü

HONOR, Hibrit Aktif Gürültü Engelleme Teknolojisine sahip, her türlü antrenman sırasında kulakta güvenli şekilde duran, en üstün kablosuz kulaklık deneyimi sunan HONOR Magic Earbuds’ı da tanıttı. Dahili üçlü mikrofonuyla adaptif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan ve bu sayede muhteşem arama kalitesi sağlayan kulaklık, müzikseverler için de sıra dışı bas kalitesi sunan 10mm’lik sürücüye sahip. Kulaklık İnci Beyazı ve Yumurta Mavisi renkleriyle nisan ayından itibaren tüm dünyada satışta olacak.

Avrupa’da akıllı cihaz satışı 500 milyonu geçecek

Dünyanın dört bir yanındaki gençler için tüm senaryolarda, hepsi bir arada çözüm sunan bir akıllı yaşam ekosistemi oluşturma hedefini koruyan HONOR, araştırma şirketi Canalys işbirliğiyle Avrupa’daki akıllı yaşam trendlerine dair bir araştırma gerçekleştirerek öne çıkan sonuçları tüketicilerle paylaştı.

Yapılan araştırmaya göre , 2019 yılında Avrupa’da 436 milyona ulaşan akıllı cihaz satışının, 2023 yılında 500 milyonu geçmesi bekleniyor. 2020 – 2023 yılları arasında Avrupa’daki akıllı cihaz pazarının yıllık büyüme oranının %3.5 olması bekleniyor. En hızlı büyümenin ise akıllı hoparlör ve akıllı kişisel ses cihazları kategorisinden gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

HONOR Global Başkanı George Zhao, yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Araştırma sonuçları, katılımcıların %41’inin işte ya da yolda birden fazla akıllı cihaz taşıdığını gösteriyor. Bu oran evlerine ulaştıklarında ise %68’e çıkıyor. Bu da daha akıllı ve dijital deneyimler için talebin arttığını gösteriyor. Akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, dizüstü bilgisayarlardan kişisel ses cihazlarına sunduğu her türlü çözümle HONOR, tüm dünyada dijital dünyanın içine doğan gençleri için öncü marka olmaya devam edecek.”