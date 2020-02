ASUS Republic of Gamers, Theta Electret’i duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), derin sesleri seven oyun ve müzik tutkunları için ASUS Essence hava geçirmez neodim bass ve elektret sürücülerine sahip son teknoloji bir oyun kulaklığı olan Theta Electret’i duyurdu. 2019 iF Ürün Tasarımı ödülünün sahibi olan ROG Theta Electret, olağanüstü kaliteye ve ergonomik bir tasarıma sahip olmasıyla göze çarpıyor. PC, Mac, oyun konsolları, Nintendo Switch ve cep telefonları gibi birçok platformu destekleyen ROG Theta Electret, DAC ve amplifikatörlerle eşleştirilebilir yapısıyla, müzik, film ve oyunların keyfini yüksek ses kalitesiyle çıkartmaya imkân tanıyor.

Gerçek ses, gerçek oyun!

Hem ses tutkunları hem de oyuncular için tasarlanan ROG Theta Electret, sağlam, yüksek kaliteli bir tasarımda olağanüstü ses ve mükemmel oyun deneyimi sunuyor. Elektret sürücü teknolojisi, özellikle yüksek ve orta frekans aralığında gerçekçi ses kalitesi sağlıyor. Kulaklık, oyun oynarken veya müzik dinlerken saf, yüksek çözünürlüklü ses için, yüksek kaliteli bir DAC veya amplifikatörle eşleştirilebiliyor. ROG Theta Electret, her elektret sürücüsünü, optimize edilmiş bas sunmak için hava geçirmez bir hazne tasarımına sahip bağımsız bir ASUS Essence neodimyum sürücüyle birleştiriyor. Ayrıca, yüksek kaliteli ses sinyali sağlayan gümüş kaplı bakır tel, elektret sürücüyü özellikle yüksek frekans aralıklarında yüksek netlik ve görüntüleme ile yüksek çözünürlüklü ses kalitesi sunmak için uygun bir altyapı sağlıyor.

ROG Theta Electret, daha saf ve daha net ses için frekans aralıkları arasındaki paraziti azaltan sinyal yönlendirme teknolojisini kullanan özel olarak ayarlanmış bir boom mikrofona sahiptir. Kulaklık, Discord ve TeamSpeak dahil olmak üzere önde gelen iletişim uygulamaları tarafından onaylanmasıyla göze çarpıyor.

Uzun süreli kullanım için üstün konfor ve ısı dağılımı

Hem ROG Hybrid hem de %100 protein deri kulak yastıklarıyla birlikte gelen ROG Theta Electret, ve kullanıcıların kulaklığı konfor tercihlerine göre uyarlamasını sağlıyor. ROG Hybrid kulak yastıkları, oyuncuların uzun oyun seansları sırasında serin kalmasına yardımcı olmak için ısıyı %25’e kadar azaltan hızlı soğutma kumaşı içeriyor. Her iki kulak yastığı seti, oyuncuların yorgunluk veya aşırı ısınma olmadan uzun süre oynamalarına imkân tanıyor ve mükemmel konfor ve ses yalıtımı sağlıyor. Kulak yastıkları sıkı ve rahat bir şekilde yerinde duran D şeklinde bir tasarıma sahip.

ROG Theta Electret ayrıca gözlük takan kullanıcılar için gelişmiş konfor sunuyor. Kulaklık yastığının diğer alanlarından daha yumuşak olan bir bölümü, gözlük gövdesi üzerindeki basıncı azaltan bir kanal oluşturuyor. ROG Theta Electret, uzun oyun ve dinleme seansları sırasında konforu daha da artırmak için ısı yayan alüminyum alaşımlı kulak kapağı kapaklarına sahip.