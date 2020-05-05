Offline eğlence için 5 seçenek

Video oyunları hayatımızın bir parçası ama bazen video oyunlarına küçük bir mola verip, farklı küçük eğlenceler de aradığımız olmuyor değil. Arkadaşlarla toplanıp ekran başında turnuvalar düzenlemenin tadı hiçbir şeyde yok biliyoruz ama video oyunlarına çok aşina olmayan veya tercih etmeyen dostlarımız da olabilir veya bazen farklı bir eğlence yöntemi de arayabiliriz. Ya da elektrikler kesilebilir, konsolumuzun işlemcisi yanabilir, küçük kardeşimiz televizyonun narin ekranına elindeki ağır oyuncaklarla vurup ekranı parçalamaya karar verebilir… Panik yapmayın, hala eğlenmek için eski ve keyifli yöntemlere sahibiz.

Video oyunları, yeni çağın vazgeçilmez eğlence platformu olarak önemini çoktan ispat etti. Ancak eğlence seçeneklerimiz, oyun ihtiyacımız her zaman video oyunlarıyla örtüşmeyebiliyor. Farklı durumlarda, bazen dijital dünyadan çıkıp gerçek dünyada oyun ve eğlence arayışına girebiliyoruz. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda ne yapacağınızı bilemez haldeyseniz, size birkaç küçük tavsiyemiz olacak. İşte, video oyunlarının ihtiyaca cevap vermediği anlarda, camı kırıp oynayabileceğiniz diğer seçenekleriniz.

Masaüstü FRP

Bilgisayarlarımızda büyük keyifle oynadığımız RPG oyunlarının temelinde masaüstü FRP oyunları olduğunu biliyorsunuz değil mi? Arkadaşlarımızla toplandığımızda, karanlık dehlizlerde canavarları kovalamak, ortalığı dağıtan fireball’lar fırlatmak, sağa sola yıldırımlar çaktırmak için masaüstü FRP oyunlarını deneyebilirsiniz. Ama heyecanlı ve sürükleyici bir FRP seansı için, yaratıcı gücü yüksek, heyecanlı öyküler yaratmayı seven arkadaşlara ihtiyacınız olacağını da unutmayın.

Tabu

Arkadaşlarınızla toplandınız ve bir kutlama yapıyorsunuz. Belli bir doğum günü, belki farklı bir kutlama. Kız arkadaşlarınız da yanınızda ve elbette konsolu açıp turnuva çevirmeniz mümkün değil. Kızların da dahil olacağı eğlenceli bir oyun mu arıyorsunuz? Hiç sekmeyen, herkesi çok mutlu edecek oyunlardan biri de Tabu olacaktır. Yasaklı kelimeleri söylemeden çektiğiniz karttaki kelimeyi anlatmak zorundasınız. Takımınız, anlattığınız kelimeyi/kavramı tahmin ettiğinde puanlar sizin hanenize yazılacak.

Zeka küpü

Biraz yalnız kalmaya, aklınızı düşüncelerden uzaklaştırmaya, zihninizi dinlendirmeye ihtiyacınız mı var. Size garip gelebilir ama zihninizi zorlayacak bir akıl oyunu olan zeka küpü zihninizi boşatmaya ve ruhunuzu dinlendirmeye yardımcı olacak. Üstelik üzerinde çalıştıkça, bu minik oyuncakla oynadıkça daha hızlı ve 3 boyutlu düşünmeye de alışacaksınız.

Lego

Yaratıcılığınızı geliştirmek ve etkileyici sahneler yaratmak istiyorsanız, evet Minecraft da oynayabilirsiniz ama yarattığınız o etkileyici eserleri dijital ortamın dışına çıkarmak niyetindeyseniz, en güzel alternatifiniz Lego setleri olacaktır. Lego setleri sadece basit bir yap boz oyunu değil, farklı mekanizmaları çalıştıran ileri seviyede zeka oyunları olarak da her zaman beğenilmeye devam ediyor.

Spor

Bunu duyduğunuza şaşırdıysanız, sizin için işler kötüye gidiyor olabilir. İyi bir video oyunu sever olmak, spor yapmanızı engellememeliydi. Hayatınızda spor yapmak için her zaman vaktiniz olmalı. Eğer tek başınıza spor yapmaktan sıkılıyorsanız, dostlarınızla beraber basketbol, futbol, voleybol gibi takım oyunlarını da deneyebilirsiniz. Sadece klavye başında parmak kasları değil, sahalarda o bacak kasları da çalışacak arkadaşlar.