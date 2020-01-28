OMEN oyun performansındaki gücünü Gaming İstanbul’a taşıyor

HP bu yıl 30 Ocak –2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Gaming İstanbul’da bir kez daha oyun severlerle buluşuyor. Etkinlik kapsamında ziyaretçiler OMEN deneyim alanında ürünleri deneyimleme ve turnuvalardan çeşitli ödüller kazanma şansı yakalarken oyun dünyasının önemli isimleriyle de tanışabilecekler.. OMEN markası altında geliştirdiği oyun bilgisayarlarıyla oyun dünyasının öncü markaları arasında yer alan HP, bu yıl Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak Gaming İstanbul (GIST) etkinliğinde OMEN ürünlerinin sergileneceği 160 metrekarelik deneyim alanı ile yer alacak. PUBG ve CS:GO turnuvalarının düzenleneceği fuarda her günün ilk üç kazananı OMEN ürün ailesinden hediyeler kazanacak. OMEN dizüstü bilgisayarları ve profesyonel oyun aksesuarlarını kullanarak yarışacak oyun severler, fuar boyunca oyuna doyacaklar.

Oyun dünyasının fenomenleri HP standında

HP, etkinlik kapsamında, OMEN marka elçisi olan oyun dünyasının fenomenlerini hayranları ile buluşturacak. Türkiye’nin en popüler Twitch kadın yayıncılarından Gözde “MiaFitz” Demiral, 30 Ocak Perşembe günü HP standında hayranlarıyla buluşacak ve günün turnuva kazananlarına hediyelerini takdim edecek. Perşembe günü ise, dünyanın önde gelen Formula 1 Esporcularından yarış pilotu Cem Bölükbaşı, HP standında E-racing simülasyon aracında F1 oynayarak bir skor elde edecek. Fuar boyunca bu skora en çok yaklaşan oyuncu Pazar günü ödülünü yine Cem Bölükbaşı’ndan alacak. 31 Ocak Cuma günü ayrıca, Fenerbahçe Espor League of Legends takımı ve 1 Şubat Cumartesi günü Türkiye’nin ilk oyun yayıncılarından Necati “Zeon” Akçay, HP standında takipçileri ile bir araya gelecek.

HP’nin ilk çift ekrana sahip OMEN X 2S bilgisayarı Gaming İstanbul’da

OMEN X 2S, kullanıcılarına olağanüstü güç ve aynı anda birden çok iş yapmasını sağlayan özellikler sunuyor ve özel tuş desteğiyle bir dizüstü oyun bilgisayarından beklenen her şeyi yeniden tanımlıyor. 9. Nesil Intel® Core™ i9 mobil işlemciyle donatılan Omen X 2S 20 mm kalınlığında, 15 inç bir ekrana sahip, Full HD çözünürlük, 4K çözünürlüğünde 240Hz tazeleme oranına sahip ekran varyasyona sahip. 6 inç büyüklüğünde ve 1080p netliğinde ikinci bir ekran ise video izlemek, sistem performansını görmek gibi işlevlerde kullanılabiliyor. Bu sayede Oyun oynarken ‘nasıl oynanır’ videoları izlemek, bir MMO oyununda seviye atlamak için uğraşırken Spotify’dan doğru müziği dinlemek ve Twitch’te veya Discord’da yazılanları takip etmek için Alt + Tab kombinasyonunun yapılmasına gerek kalmıyor. İkinci ekran, WeChat ve WhatsApp üzerinden mesajlaşmanın yanında Spotify’da gezinme, YouTube ve Twitch videolarını izleme ve hatta OMEN Command Center yazılımını görüntüleme imkanı sunuyor.

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman: “Dünya oyun pazarı her geçen gün daha da hızlanarak büyüyor. Bu doğrultuda her ihtiyaca cevap veren OMEN markası altında geniş oyun ürün segmentimizle oyuncuların performans ve tasarım beklentilerine karşılık veriyoruz. Oyuncuları dinleyerek ve ihtiyaçlarını anlayarak, pazarın tüm segmentlerine hitap eden sektör lideri bir oyun ekosistemi kurduk. Gaming İstanbul’da da Omen ürünlerimiz ile profesyonel oyuncular için benzersiz bir oyun deneyimi yaratacağız.”