PUBG Sezon 6 Karakin Haritasıyla PC Sunucularında Başladı

PUBG Corporation, Sezon 6 ve Survivor Pass: Shakedown’un başladığını bildirmekten mutluluk duyuyor! Yeni güncelleme oyunun başlangıcından itibaren oyuncuları mücadele dolu karşılamalara taşıyacak olan 2×2 boyutundaki haritayı içeriyor. Karakin haritası ayrıca binalardaki giriş noktalarını, yapışkan bombaları, mermilerin delip geçebileceği duvarları ve güvenli sanılan binaları harabe haline getiren Siyah Alan’ı da oyuncularla buluşturuyor. Güncelleme 6.1 PC sunucularında başladı ve konsol sunucularında ise 30 Ocak tarihinde aktif hale gelecek. . Daha fazla bilgi için lütfen https://pubg.com adresini ziyaret ediniz. Detaylı yama notlarını buradan inceleyebilirsiniz.
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