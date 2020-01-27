PUBG Sezon 6 Karakin Haritasıyla PC Sunucularında Başladı

Gönderen - - Genel, Haber , , ,
0

PUBG Corporation, Sezon 6 ve Survivor Pass: Shakedown’un başladığını bildirmekten mutluluk duyuyor! Yeni güncelleme oyunun başlangıcından itibaren oyuncuları mücadele dolu karşılamalara taşıyacak olan 2×2 boyutundaki haritayı içeriyor. Karakin haritası ayrıca binalardaki giriş noktalarını, yapışkan bombaları, mermilerin delip geçebileceği duvarları ve güvenli sanılan binaları harabe haline getiren Siyah Alan’ı da oyuncularla buluşturuyor. Güncelleme 6.1 PC sunucularında başladı ve konsol sunucularında ise 30 Ocak tarihinde aktif hale gelecek. . Daha fazla bilgi için lütfen https://pubg.com adresini ziyaret ediniz. Detaylı yama notlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.