Legends of Runeterra Rehberi

Riot Games’in Yeni Kart Oyunu Legends of Runetera Artık Herkese Açık!

Riot’un yeni kart oyunu Legends of Runeterra(LoR), 24 Ocak itibariyle açık beta testlerine başladı. Yani isterseniz şu anda buraya tıklayarak oyuna kayıt olabilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak LoR piyasadaki klasik kart oyunlarına göre bazı kompleks yapılara sahip. Bu rehber ile LoR’un temellerini, nasıl oynandığını ve oyundaki kart türlerini anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda sayfa içinde hazırladığım video rehberleri de izleyebilirsiniz. Şimdi gelin League of Legends temalı yeni kart oyunumuz da ne, neymiş bir bakalım..

Sağlık ve Mana Sistemi

Kart oyunlarının büyük çoğunluğunda olduğu gibi, LoR’da da kazanmak, rakibin yaşam puanlarını sıfırlamaktan geçiyor. LoR’da yaşam puanlarımızı Nexus puanlarımız temsil ediyor. Zaten LoL oynayanlar da bilirler ki, LoL’de bir oyunu kazanmak için rakip Nexus’u yok etmek gerekir. Legends of Runeterra ise Neexus’u yaşam puanımız yerine kullanıyor ve her iki oyuncu da 20 Nexus puanı ile oyuna başlıyor ve her tur her iki oyucu da kart çekiyor.

Yine kart oyunlarının genelinde oyuncular birer mana ile oyuna başlar ve her tur yeni bir mana puanı kazanırlar. LoR’da da durum değişmiyor. Yine her bir tur size yeni bir mana puanı kazandırıyor ve 10 manaya kadar biriktirebiliyorsunuz. Ancak mana konusunda ufak bir yenilik de var. Normal mananızın dışında en fazla üç adet biriktirebildiğiniz Spell mana barınız bulunuyor. Ancak bu mana barı normal mananız gibi her tur artmıyor. Eğer önceki elden artan mananız varsa, spell manasını doldurabiliyorsunuz. Yani diyelim ki 10 manaya sahipsiniz ve o turda toplam 8 mana puanı harcayarak turu tamamladınız. Bu durumda o turda 2 mana puanı artırdığınız için spell mananız da sonraki turda 2 artıyor. Eğer herhangi bir spell kullanırsanız önce buradaki mana harcanıyor. Yani bir sonraki turda 4 manalık bir spell kullanırsanız, önce spell manasına biriken 2 mana harcanıyor ve sadece kalan 2 mana normal mana puanınızdan eksiliyor. Böylece diğer kartlar için mana puanınızdan tasarruf etmiş oluyorsunuz.

Saldırı ve Savunma

Legends of Runeterra’da turlar arasındaki fark saldırı ve savunma yapmak ile belirleniyor. Eğer bir turda saldıran tarafsanız sonraki tur savunan taraf oluyorsunuz. Oyuncular ister saldırı ister savunma yapsın, kartlarını öncelikle Bench’e sürüyor. Daha sonra ise saldıran taraf, saldırı yapacağı kartları bench bölgesinden savaş alanına sürüyor. Savunma yapan taraf ise saldırı yapmak için savaş alanında bekleyen kartların karşısına kendi benchi içinde bekleyen kartları savunma birliği olarak yerleştiriyor. Eğer bir saldırı kartının karşısına, savunma yapması için bir kart konulmazsa saldırı yapan taraf direk olarak rakip Nexus’a hasar veriyor. Ancak savunma yapan kartlar Nexus’a hasar vurulmasını engelliyor.

Bunu bir örnek ile açıklayalım. Diyelim ki saldıran taraf, 5 saldırı değeri olan 3 sağlık puanına sahip(5/3) iki kartı savaş alanına sürdü. Yani saldırı yapmak için iki tane 5 hasara sahip birlik hazır bekliyor. Savunma yapan tarafın benchinde ise 4 saldırı 4 sağlık puanına sahip(4/4) olan tek bir kart olduğunu varsayalım. Bu durumda saldırı yapan 5/3 değerlere sahip bu iki kart savaş alanına sürüldüğünde, karşısında savunma yaptığı kartın hasarının Nexus’a vurmasını engellerken saldırı yapan diğer kartı karşılayacak başka bir kart olmadığı için o kart rakip Nexus’a 5 hasar vermeyi başaracak.

Tur İşleyişi

Şimdi genel olarak bir turun nasıl işlediğine gelelim. Saldıran ya da savunan taraf olmanız fark etmeksizin her turun başında her iki oyuncunun da birer kart çekmesi ile tur başlıyor ve bir tur üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada her iki oyuncu da tur içindeki savaşta kullanacağı kartları oynuyor. İkinci aşamada ise önce saldıran taraf daha sonra savunan taraf kartlarını savaş alanına sürüyor ve savaşıyor. Üçüncü aşamada savaş tamamlanmış olsa bile oyuncular kalan manaları ile sonraki turda fazladan mana harcamamak adına yeni bir kart oynama hakkına sahip oluyorlar. Burada güzel nokta, saldıran oyuncunun her bir hamlesine karşı savunan tarafın buna cevap verebilme şansı.

Champion, Follewer ve Spell Kartları

Leegends of Runeterra’da yer alan kartlar birden fazla kritere göre kategorize edilebiliyor. Oyunda kartların ait olduğu bölgeler var ve bir deste oluştururken iki farklı bölgenin kartlarını kullanabiliyorsunuz. Biraz daha farklı yapıda işlese de HearthStone’nun Arena modu olarak anlatabileceğim Expediton modunda ise ikiden daha fazla bölgenin kartlarına sahip desteler oluşturulabiliyor. Temel olarak oyunda Champion, Follower ve Spell kartlarının bulunduğunu söyleyebiliriz.

Champion: League of Legends’daki şampiyonları temel alan bu kartlar, seviye atlayabiliyor ve daha güçlü hale gelebiliyor. Ancak her bir şampiyon kartın seviye atlama koşulu farklı. Örnek vermek gerekirse, Garen’ın seviye atlaması için ölmeden rakibe iki kere vurması gerekiyor. Ya da tam tersine Tryndamare’in seviye atlaması için ölmesi gerekiyor ki zaten normal hali bile güçlü olan bu kartı oynadığınız zaman rakibi, kartı yok etmek ya da etmemek arasında seçime zorluyorsunuz.

Örnek kartlar: Thresh, Garen, Hecarim, Teemo vs..

Follower: Hearthstone üzerinden anlatmak gerekirse Follwer kartlar bildiğimiz minyonlar. Champion kartlara göre birçoğu daha güçsüz ama birçok champion karttan daha güçlü ve mana bedeli yüksek follower bulunuyor. Tabii ki bu kartları kuru kuru oynamayacaksınız. Özelliklerine göre stratejiler geliştirecek gerektiğinde birbirleriyle ya da champion kartlar veya speller ile kombolayacaksınız.

Örnek kartlar: Draven’s Biggest Fan, Trifarian Shieldbreaker, She Who Wanders vs.

Spell Kartlar

LoR içinde büyü kartlarını oluşturan spell kartlar oldukça etkili olabiliyor. Oyunda yerine göre kullanabileceğiniz Burst, Slow ve Fast olmak üzere üç farklı spell türü bulunuyor.

Burst: Bu kart türü her turun her bir aşamasında oynanabilecek ve oyunda anında aktif olan, rakibin herhangi bir şekilde karşılık veremeyeceği büyüleri oluşturuyor.

Örnek kartlar:Insight of Ages, Riposte, Brittle Steel vs..

Slow: Bu spell türü Fast speller ile beraber rakibin yanıt verebileceği bir kart türü. Ancak Slow özelliğe sahip spell kartlar turun savaş aşamasında kullanılamıyorlar. Bu kartları savaş aşamasından önceki aşamada ya da savaş aşaması bittikten sonra kalan son aşamada oynamanız gerekiyor.

Örnek kartlar: Guile,The Harrowing, Splinter Soul

Fast: Fast özelliğine sahip kartların Slow kartlardan tek farkı ise savaş aşaması sırasında kullanılabiliyor oluşu. Üç farklı özelliğe sahip bu büyüleri doğru zamanda oynamak oldukça önemli.

Örnek kartlar: Shadow Flare, Absorb Soul, Relentless Pursuit

Kartların Pasif Özellikleri

HearthStone oynayanlar bilirler. Bazı kartların, Deathrattle, Silence, Lifesteal gibi bazı pasif özellikleri bulunur. Legends of Runeterra’da da bazı kartlar bu tür çeşitli özelliklere sahip. Bu özellikler son derece önemliler zira gerek champion gerekse follower kartlar bu özelliklere sahip olabiliyorlar. Bazı kartlar sadece tek bir pasif özelliğe sahipken bazıları birden fazla pasif özelliğe sahip olabiliyor. Oyunda belirleyeceğiniz stratejilere büyük etki eden bu özellikleri gelin beraber öğrenelim.

Elusive: Saldırı esnasında savunan taraf, Bu pasif özelliğe sahip olan kartların karşısına yine bir Elusive kart dışında savunma kartı çıkaramıyor. Yani bir nevi HearthStone’daki Stealth benzeri bir işleve sahip. Savunmada ise bu kartlar kendi türünden olan kartlara karşı savunma yapabiliyorlar.

Örnek kartlar: Teemo, Shadow Assassin, Jae Medarda

Fearsome: Eğer kartınızda Fearsome özelliği varsa, saldırı yaptığınız zaman rakibiniz bu kartın karşısına 3 ataktan daha az atağa sahip bir kart koyamıyor. Böylece bazı güçlü kartlar Fearsome özellikleri sayesinde zayıf kartlar tarafından engellenmesinin önüne geçiliyor.

Örnek kartlar: Kalista, Commander Ledros, Snister Poro

Quick Attcak: Sadece saldırı esnasında aktif olan bu özelik, kartınızın rakip karta önce vurmasını sağlıyor. Bu durumun avantajını bir örnekle anlatmak istiyorum. Diyelim ki Qick Attack özelliğine sahip olan kartınız 4/3 (Atak/Sağlık Puanı) özelliklere sahip. Savunan kart ise 5/3 özelliğe sahip. Bu durumda Quick Attack özelliğine sahip olan saldıran kart, savunan kart harekete geçmeden ona vurup onu yok edecek. Alternatif bir senaryoda savunma yapan kartın 5 can puanı bulunsaydı bu durumda saldıran kartın(4/3) saldırısından sonra 1 can puanı kalacak ve kendi saldırısını yaptığında Quick Attack özelliğine sahip kartı yok edecekti. Kısaca Quick Attack özelliğine sahip olan kart, eğer rakibi tek vuruşta öldürebiliyorsa o savaştan hasar almadan çıkabiliyor.

Örnek kartlar: Jinx, Senna, Plaza Guardian

Challanger: Savunma yapan taraf, normal şartlarda saldıran tarafın kartlarının karşısına savunma yapması için istediği kartı koyabilir. Ancak saldıran tarafın Challanger özelliğine sahip bir kartı varsa işler değişiyor. Şöyle ki saldırı yaparken rakip bench bölgesinde yer alan istediğiniz bir kartı Challanger kartınızla eşleştirebilir ve o iki kartın savaşmasını sağlayabilirsiniz. Peki bu kartlar ne gibi durumlarda işe yarıyor. Eğer rakibin savunmada hasar almaması için benchde sakladığı bir güçlü kartı varsa, direk onu çekebilir ve o karta hasar verebilirsiniz. Ya da yine saldırı yaparken korumak istediğiniz güçlü kartınızı rakip benchde savunma yaparken yok edebilecek bir kart varsa Challanger kart ile bu kartı eşleyebilir, kendi güçlü kartınızı saldırıda daha etkili kullanabilirsiniz.

Örnek kartlar: Savage Reckoner, Rimefang Wolf, Laurent Protege

Regeneration: Bu özelliğe sahip olan kartlar o turda hasar yiyip ölmezlerse, sonraki turda sağlık puanları tamamen yenilenmiş halde oluyorlar. Bu kartları yok etmenin yolu onları tek hamlede indirmek.

Örnek kartlar: Garen, Braum, Scarmaiden Reaver

Can’t Block: Güçlerine göre mana oranları düşük olsa da savunmada kullanılamayan kartlar bu özelliğe sahipler.

Örnek kartlar: Anivia, Cursed Keeper, Legion Rearguard

Overwhelm: Bu özelliğe sahip olan kartların saldırı puanı savunan kartın yaşam puanından fazla ise artık hasarı rakip Nexus’a yansıtıyor. Yani diyelim ki saldıran Overwhelm kart, 7/5 yeteneğe sahip. Savunan kart ise 4/4 olsun. Bu durumda Overwhelm kart saldırdığında 7 hasarın 4’ünü rakip karta, kalan 3 hasarı ise rakip Nexus’a vurmuş oluyor.

Örnek kartlar: Hecarim, Darius, Scarmother Vrynna

Barrier: HearthStone’da yer alan Divine Shield özelliğinin aynısı olan bu pasif yetenek, karta bir bariyer kazandırıyor Böylece kartın aldığı ilk hasar karta hiçbir zarar vermiyor.

Örnek kartlar: Lux, Brightsteel Formation, Brightsteel Protector

LifeSteal: Bu mekanik de kart oyunlarından aşina olduğumuz bir can çalma yeteneği. Bu özelliğe sahi kartlar, vurdukları hasar kadar kendi Nexuslarına can puanı kazandırıyor.

Örnek kartlar: Emerald Awakener, Darkwater Scourge, Soulgorger

Tough: Saldıran kartın bir adet hasarını yok sayan bu tanklar bir nevi tank görevi görüyorlar. Yani bu kartların karşısındaki rakip bir kart 4 atağa sahipse, bu karta 3 vuruyor. Ya da 2 atağa sahipse bu karta 1 vurabiliyor. Özellikle savunmada oldukça etkililer.

Örnek kartlar: Vanguard Cavalary, Tiana Crownguard, Vanguard Defender

Ephemeral: Sadece oynandıkları tur kullanılabilen bu kartlar tur sonunda yok oluyorlar.

Örnek Kartlar: Caustic Cask, Shark Chariot,

Tetiklenen Özellikler

Bazı özellikler ise belirli mekaniklerin tetiklenmesi ile aktif oluyor. Bu tetikleme mekaniklerini de ağıda eklemeye çalıştım.

Last Breath: Bu tür kartlar, yok edildiğinde üzerlerinde yazan özelliği aktif eden kart tiplerinden oluşuyor.

Örnek kartlar: Hapless Aristocrat, Megaseeker Conservator

Play: Bu tür kartlar ise her oynandıkları zaman üzerlerinde yazan bir özelliği aktif ediyorlar.

Örnek Kartlar: Inspiring Mentor, Oblivius Islander,

Attack: Bu tür kartlar herhangi bir saldırı yaptığı zaman kartın üzerinde yazan özelliği aktif oluyorlar.

Örnek kartlar: Elise, Battering Ram, Vladimir

Nexus Strike: Bu tetikleme özelliği ise kart Nexus’a hasar verdiğinde aktif oluyor.

Örnek kartlar: Chemppunk Pickpocket, Silent Shadowseer

Start of Round: Bu tür kartlar Bench’e sürüldüklerinde yok olmadıkları müddetçe her turun başında sahip oldukları özellikleri aktif ediyorlar.

Örnek kartlar: Rimetusk Shaman, Minotaur Reckoner, Arena Bookie

Alligiance: Destenizin en üstünde yer alan kart bu özelliğe sahip olan kart ile aynı bölgedense kartın sahip olduğu özellik tetiklenebiliyor:

Örnek kartlar: Kinkou Wayfinder, Vanguard Bannerman