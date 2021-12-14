Oyun içi görüntü alma yarışması için son günler!

Oyun içerisinde ekran görüntüsü almak uzun süredir deneyimlediğimiz bir eylem. Özellikle “ilginç” anların ekran görüntülerini alarak başlayan bu eylem, günümüzde Sanal Fotoğrafçılığa doğru ilerlemiş durumda.

Hatırlayanların iyi bildiği üzere 2003 yılında üretilen Beyon Good & Evil, insanların ekran görüntüsü alma deneyimini, harika bir oyun mekaniğine dönüştürmüştü. Bu ekolü seven oyuncuların büyük bir kısmı ikinci oyunu halen bekliyor… Fakat durun! Artık siz de çektiğiniz ekran görüntülerini sadece sabit diskinizde duran imajlar olmaktan daha ileriye götürebilirsiniz. Eğer siz de çektiğiniz görüntülerin sanatsal boyutlarını, zamanlamalarını ve hikayelerine başkalarıyla paylaşmak istiyorsanız, tam da sizin için tasarlanmış bir yarışma var!

Belki gözünüzden kaçmıştır ama Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarları (BUG Lab) ve Hacettepe Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen ŞİPŞAK IN-GAME Fotoğraf Yarışması için son başvuru günü 15.12.2021! Yarışma, sanal fotoğrafçılıkla uğraşan insanları bir araya getirmek ve bu alanın her geçen gün ne kadar geliştiğini gözler önüne sermeyi hedefliyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu yarışmada iki kategori bulunuyor: “Benzersiz “Unique” fotoğraf ve seri fotoğraflar.

Her katılımcının en fazla on adet fotoğrafla katılabileceği yarışma sonunda dereceye giren eserler, yapılacak olan fiziksel ya da dijital sergide sergilenecek.

Detaylara buradan ya da poster üzerindeki QR kod’dan ulaşabilirsiniz!