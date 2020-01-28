Oyun severlerin gözdesi SteelSeries 2020 ürünlerini piyasaya sundu!

Tasarladığı ekipmanlarla oyun ve espor dünyasının gözdesi SteelSeries’in 2020 yılında çıkaracağı yeni ürünler, oyuncuları farkı bir oyun dünyasına taşıyacak. Bu ürünler arasında Rival 3 oyun mouse’u, Apex 3 ve Apex 5 oyun klavyesi yer alıyor. Çıkarttığı ekipmanlar ile oyun dünyasındaki birçok oyun severin oyun hayatını kolaylaştıran SteelSeries, piyasaya devamlı yeni ürünler sürerek oyuncuların dikkatini çekiyor. Oyunculara bu konforu sağlamak için birçok seçenek sunarken aynı zamanda ürünlerini geliştirmeye devam ediyor.

SteelSeries Rival 3 ile “Mücadelenin Yıldızı” ol

Benzersiz ve parlak RGB aydınlatma, performans odaklı yeni bir sensör ve dayanıklılık seviyesinde çığır açan özelliklere sahip Rival 3, tüm rakiplerini geride bırakıyor. Rival 3, oyuncular için özel olarak uygun bir fiyat ile satışa sunulmak için tasarlandı. Uygun fiyatlı olmasının yanı sıra son teknoloji ve tam donanımlı olmasıyla oyuncuların yeni gözdesi olmaya aday. Rival 3 oyun mouse’u, 77 gram hafif formu ile inanılmaz hiper dayanıklı polimerden üretilmiştir. SteelSeries yeni TrueMove Core optik sensörüne sahip oyun faresi, oyun esnasında gelişen reflekslerin daha hızlı aktarımı konusunda tam bir profesyonellik sağlıyor. TrueMove Core optik sensör teknolojisinin bu fiyat aralığındaki bir üründe yer alması SteelSeries için büyük bir ivme olarak görülüyor. Normal şartlarda oyun şirketleri bu fiyat aralığında normal masaüstü oyun fare sensörleri kullanırken SteelSeries, PixArt ile yaptığı iş birliği sayesinde, sadece Rival 3 için yepyeni bir sensör tasarladı.

Tasarım TrueMove Core 8,500 CPI sensörü birebir izleme ile hassas performans için üretildi. Bu teknoloji sayesinde oyun faresinin tüm hareketleri kusursuz bir şekilde ekrana yansıyor. Ayrıca Rival 3, 60 milyon tıklama ömürlü mekanik anahtarlara sahip olma özelliğiyle her daim ilk günkü tıklama hissini veriyor.

Rival 3 tam bir mühendislik harikası!

SteelSeries Rival 3 oyun mouse’u birçok özelliğiyle ön plana çıkıyor. Uygun fiyat aralığıyla tüm rakiplerini geride bırakan mouse, uygun fiyatına rağmen birçok teknik özelliğiyle de dikkat çekiyor. Rival 3, polimer tasarım materyaller dayanıklılığı artırırken, 77 gram hafifliğiyle oyuncuların el yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor. Mouse tutuş şekliniz ne olursa olsun, oyun deneyimlerine gerçek his katıyor ve hareket kabiliyeti sunuyor. Bununla birlikte yeni RGB aydınlatma sayesinde diğer SteelSeries ürünleriyle senkronize olabilen, oyun içi etkileşimlere tepki gösterebilen ve 16,8 milyon renk yansıtabilen 3 bölge sunuyor.

Son olarak, oyun dünyasına birçok yeni teknoloji kazandıran SteelSeries, yeni ürünü Rival 3 oyun faresindeki dahili bellek, oynadığınız oyunlar için veri okuma hızı, düğme atamaları ve maksimum 5 CPI’a kadar ayarların doğrudan kaydedilmesine olanak sağlıyor. Ocak ayı içerisinde Türkiye’de satışa sunulacak Rival 3’ün global satış fiyatı 30 dolar olurken Türkiye satış fiyatının ise 250 TL civarında olması bekleniyor.

Apex 3 ile oyuncular “Rekabetçi” yönlerini keşfediyor

Oyuncular için birçok oyun klavyesi tasarlayan SteelSeries, 2020 yılına özenle tasarladığı Apex 3 klavye ile giriyor. Suya dayanıklı olma özelliğiyle dikkat çeken Apex 3, tam donanımlı bir oyun klavyesi olma özelliği taşıyor. Bu özenle hazırlanan oyun klavyesi, oyuncuların en büyük kaygısı olan kazara dökülmelerden kaynaklanan hasarları önlemek için IP32 sistemi sayesinde tamamen suya dayanıklıdır.

Steelseries’in yeni oyun klavyesi, 10 bölgeli RGB aydınlatmaları ve son teknoloji anahtarları sayesinde oyun teknolojisi kapsamında büyük bir adım olarak görülüyor. Neredeyse fısıltı sessizliğinde, benzersiz dayanıklılıkla 20 milyon tıklama performansına kadar garantilidir. Premium Apex Pro serisi gibi Apex 3 oyun klavyesi de benzer yüksek manyetik bilek desteğine, aynı özel medya tuşlarına ve üç yönlü kablo yönlendirme sistemine sahiptir. Türkiye’de yakın bir zamanda satışa sunulacak Apex 3 oyun klavyesinin global satış fiyatı 49.90 dolar olurken Türkiye satış fiyatı ise yaklaşık 600 TL ‘dir.

Apex 5, mekanik özellikleriyle yeni bir çağa kapı açıyor

2020 yılının en gözde ürünlerinden biri olması beklenen Steelseries’in ikinci oyun klavyesi Apex 5’in oyun dünyasının vazgeçilmezlerinden olması bekleniyor. Apex 5’in hibrit anahtarları, bir membran anahtarının düzgün performansı ve mavi mekanik anahtarın dayanıklılığı ile birlikte iki mekaniğin en iyi yönlerini birleştiren bir oyun deneyimi sunuyor. Apex 3 gibi Premium Apex serisi ile aynı özellikleri taşıyan klavye, premium manyetik bilek desteği, uçak sınıfı aliminyum yapı ve anahtar başına RGB aydınlatma ile özelleşiyor. Ayrıca OLED akıllı ekran özelliğine sahip Apex 5 oyuncuların CS:GO, Dota 2 gibi oyunlardaki bilgileri ve Discord mesajlarını görüntüleyebilmesini sağlıyor. Apex 5’in Türkiye’deki satış fiyatının 900 TL civarında olması bekleniyor.