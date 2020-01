Akademik olarak oyun kültürünün incelendiği “Türkiye’de Oyun Kültürü ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları” yakın zamanda raflarda yerini alacak

“Türkiye’de Oyun Kültürü ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları” isimli kitabın ön tanıtımı 2 Şubat tarihinde GİST 2020’de gerçekleştirilecek.

Oyunların zaman içerisinde yaşadığı değişimlere dönüp baktığımızda, her geçen on yılda daha da büyüyen bir oyun kültürü başlığı ile karşılaşıyoruz. Son yıllarda popüler kültüre de karışan oyun dünyası, her geçen gün kendisini yeniliyor, geliştiriyor ve değiştiriyor.

Oyun kültürünü ve oyun çalışmalarını anlamak için birçok başlığa yakından bakılması gerekmektedir. Bu başlıklar arasında oyun kültürünü yaratan unsurlar, dijital ve fiziksel oyun toplulukları, kimlik ve etkileşim gibi başlıklar dikkat çekmekte. Bu kavramları oyunlar nezdinde tartışmak ve araştırmak, şüphesiz oyun kültürünü, oyunculuğu ve oyunları daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Özellikle zaman içerisinde değişen oyunların, geçmiş ile bugün arasında kurduğu sanal ve fiziksel dünya bağlantıları büyük farklılıklar göstermiştir. Hem fiziksel, hem de dijital dünyada yaşanan oyun deneyimlerini anlamak ve anlamlandırmaya çalışmak, şüphesiz genel hatlarıyla bu kültürü tanımlamaya yardım edebileceği gibi, aynı zamanda gelecekte nasıl bir oyun dünyasının bizleri beklediği konusuna da ışık tutacaktır.

Bu bağlamda ülkemizde genel olarak oyunlar konusunda pek çalışma bulunmadığı gibi akademik anlamda da ziyadesiyle az kaynak vardır. Ertuğrul Süngü ve Barbaros Bostan’nın editörlüğünde, 14 bölümden oluşacak ve Beta Yayıncılık tarafından basılacak “Türkiye’de Oyun Kültürü ve Türkiye’den Oyun Çalışmaları” başlıklı kitabın da bu boşluğu bir nebze olsun doldurmak için Nisan ayında raflardaki yerini alması planlanıyor.

Piyasaya çıkmadan önce, GİST 2020 esnasında yapılacak bir ön tanıtımda, kitabın yazarlarından bir kısmı, kendi bölümleri hakkında kısa sunumlar yaparak, oyun çalışmaları alanına farklı perspektiflerden bakış açısı sunacaklar.

02 Şubat 2020, saat 13:00 – 15:00 arasında GİST 2020 etkinliğinde yapılacak konuşmalarını gerçekleştirecek olan ekip, özellikle akademik anlamda oyunlar ve de Oyun Çalışmaları alanı ile ilgilenen herkesi sunumlarına bekliyor.