Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyununun baştan aşağı modernize edilmiş bu sürümü, yenilenmiş grafikler, elden geçirilmiş World Editor ve Battle.net entegrasyonu ile geliyor. Azeroth tarihinin en unutulmaz anlarını Blizzard’ın dünyaca ünlü gerçek zamanlı strateji oyununun baştan aşağı yenilenmiş sürümü Warcraft® III: Reforged ile yeniden yaşamaya hazır mısınız? Warcraft III: Reign of Chaos® ve ödüllü eklenti paketi The Frozen Throne®’u içeren Warcraft III: Reforged, Warcraft destanının hayati önem taşıyan bir dönemini yeniden ele alıyor. 7 öyküden oluşan zengin bir tek kişilik oyuncu modu, tepeden tırnağa yenilenmiş grafikler ve sesler, Blizzard’ın Battle.net® çevrimiçi oyun servisini temel alan eşleştirme özellikleri ve oyuncu topluluğunun yaratıcılığını körükleyecek yenilenmiş bir World Editor, Warcraft III’te sizleri bekliyor.

Warcraft III’ün öyküsü Reforged’da epik bir şekilde yeniden ele alınmakta. Altmıştan fazla görev içeren oyun, heybetli Orklar, asil İnsanlar, kadim Gece Elfleri ve sinsi Ölmeyenler’in gözünden oynanabiliyor. Oyuncular Azeroth’un tarihindeki önemli anları birinci elden deneyimleyip Burning Legion’un istilasından, Lich King’in yükselişine kadar olanlara şahit olurken aynı zamanda Thrall, Jaina Proudmoore, Sylvanas Windrunner, Illidan Stormrage gibi pek çok efsanevi Warcraft karakterinin köken hikâyelerini öğrenebilecek.

“Warcraft III şirket olarak en gurur duyduğumuz başarılarımızdan biri ve dünya çapında birçok oyuncunun bu oyunu gerçek zamanlı strateji oyunlarının en iyi örneklerinden biri olarak görmesinden onur duyuyoruz,” şeklinde konuşan Blizzard Entertainment başkanı J. Allen Brack, sözlerine, “Warcraft III: Reforged üzerinde çalışırken en büyük hedefimiz oyunu modernleştirirken oyuncuların çok sevdiği özüne sadık kalmaktı. Umuyorum Reforged’un hakkını verdiğimiz konusunda herkes bizimle hemfikir olur,” şeklinde devam etti.

Warcraft III: Reforged Özellikleri

– Baştan Aşağı Elden Geçirilmiş Görseller: Warcraft III: Reforged orijinal oyunu günümüze taşırken tepeden tırnağa elden geçirilen karakterleri, yapıları, ortamları, animasyonları ve görsel efektleriyle geliyor.

– Sürümler Arası Çok Oyuncu Desteği: Oyuncular orijinal oyun ya da Reforged sürümü fark etmeksizin Warcraft III oynayan herkesle kozlarını paylaşabilecek.

– Yüksek Kaliteli Sesler ve Orijinal Seslendirmeler: Warcraft III’ün tüm sesleri tamamen yeniden elden geçirildi. Ayrıca Reforged, orijinal oyunun seslendirmelerini olduğu gibi muhafaza ederek benzersiz Warcraft III deneyimini koruyor.

– Yeniden Tasarlanmış World Editor: Reforged kendi içeriklerini ve haritalarını geliştirmeyi seven topluluk üyelerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir World Editor’la geliyor. Yüzlerce yeni tetikleyici, LUA desteği, modelleri içeri aktarmak için yeni araçlar ve halen planlanmakta olan bir dizi geliştirmeyle kendi oyununuzu tasarlamak hiç bu kadar keyifli olmamıştı!

– Battle.net Entegrasyonu: Oyuncular Battle.net’in sunduğu, yazılı ve sesli sohbet, klanlar, sorunsuz kurulum ve yamalama gibi tüm özelliklerden faydalanarak Warcraft III deneyimlerini

perçinleyecek.

Warcraft III: Reforged an itibarıyla Blizzard Shop üzerinden sipariş edilebilmekte. Ayrıca isteyen oyuncular Arthas, Cenarius, Jaina ve Thrall’a özel kahraman kostümleriyle gelen Spoils of War sürümü için de ön sipariş verebiliyor. Bu sürüme ön siparişle sahip olanlar diğer Blizzard oyunlarında da çeşitli oyun içi hediyeler kazanacak. Bu ödüller arasında World of Warcraft®‘ta bulunan Meat Wagon bineği, Hearthstone® Üçüncü Savaş (Third War) kart sırtı, Diablo® III Mal’ganis yoldaşı ve çok daha fazlası yer almakta.

Warcraft III: Reforged’la ilgili daha fazla bilgi için adresimiz http://www.playwarcraft3.com.