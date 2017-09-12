PES 2018, Türk takımları ile birlikte geliyor!

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Türk Milli Takımı Pro Evolution Soccer 2018’de yer alacak.

Aral ve Konami, Pro Evolution Soccer 2018’in Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarıyla birlikte resmi Türk milli futbol takımını içereceğini açıkladı. Konami futbol serisinin yeni oyunu 14 Eylül’de çıkacak.

Türk futbol takımları; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Türk milli takımı oyuna titizlikle yansıtılacak. Oyuncular, Konami’nin kullandığı teknoloji sayesinde takımın resmi kıyafetlerini ve gerçeğine birebir benzeyen futbolcuların görüntülerini kullanma şansı elde edecek.

Quaresma, Muslera, Belhanda, Van Parsie, Soldado, Oğuzhan Özyakup ve Valbuena, Pepe, Bafétimbi Gomis gibi efsane futbol oyuncuları tüm PES severlerin hayal gücünü ateşleyecek.

ES 2018’in ön siparişleri iki farklı sürümle sunulacak: Dijital bonus içerikli Premium Edition (Kapakta Luis Suarez) ve Legendary Edition (Kapakta Barcelona’nın star oyuncuları). İkincisini alanlar sınırlı sayıda steelbook, PES flaş bellek ve MyClub modu için dijital bonuslar kazanacak (Usain Bolt agent, PES Legend agent, 1000 oyun içi para, Konami’nin ortaklık imzaladığı Topps şirketinin koleksiyonundaki özel futbol kartlarına erişim)

PES 2018, 14 Eylül’de yayınlanacak. Oyun, Playstation 4, Playstation 3, Xbox One, Xbox 360 ve PC’de çıkacak.

Basın bülteninden derlenmiştir.

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