The Evil Within 2’den ürpertici bir fragman daha…

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The Evil Within 2’de acele etmeniz gerekiyor!

Bethesda’nın büyük umutlarla piyasaya sürdüğü ancak herkesi memnun edemediği The Evil Within’in yeni oyunu bir ay kadar sonra piyasada olacak ve bu defa daha da iddialı.

Sebastian Castellanos olarak STEM kabusu içinde kızınızı bulmak ve tüm sistem çökmeye başlamadan önce onu kurtarmak için savaşırken, tahmin edemeyeceğiniz korkularla karşı karşıya kalacaksınız.

Sokakta dolaşan korkunç yaratıkların üstüne bir de STEM’in içinde korkunç evlerini kuran ve bu zayıf dünyayı kendi isteklerine göre yoğuran sapkın karakterler Stefano ve Theodore ile uğraşmak zorundasınız. Dünya tamamen yok olursa, Sebastian ve Lily için kaçacak yer kalmayacak.

The Evil Within 2, 13 Ekim tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için piyasada olacak.

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