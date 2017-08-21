PUBG, 8 milyonu devirdi!

Son zamanların en popüler oyunlarından biri olan PlayerUnknown’s Battlegrounds(PUBG) 8 milyonun üzerinde sattı.

Aynı anda 700,000’e yakın online oyuncuyla doruk noktasını yaşayan oyunda tahmin de edebileceğiniz gibi bekleme süresi diye bir kavram yok.

Oyunun yazarı Brendan “PlayerUnknown” Greene’e PUBG’nin bu başarısının sırrı sorulduğunda “Bence işin sırrı oynun basitliğinde gizli. Oyun toprak, ganimetler ve hayatta kalmaktan oluşuyor. Herkes için anlaması son derece basit. Oyun içinde kural yok, şöyle oynamalısın böyle oynamalısın diye bir şey yok. Uçaktan atla ve oynamaya başla!” şeklinde cevapladı.

Valve sunucularında gelmiş geçmiş en çok ikinci online oyuncuya sahip olan PUBG bu şekilde devam ederse CSGO ve Dota 2’yi devirip en popüler oyun olarak tarihe geçecek.

Brendan Greene yaptığı açıklamalarda PUBG’nin Xbox One ve Playstation 4 konsolları için de piyasaya sürüleceğinden bahsetti. Oyunun tam sürümü ise 2017 yılının son çeyreğinde satın alınabilir olacak.

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