Final Fantasy XV, 2018’de PC tutkunlarıyla buluşuyor

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Nvidia ve Square Enix, Final Fantasy XV’in 2018’in baçlangıcında PC için de piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Nvidia ünlü oyun festivali Gamescom öncesinde yaptığı basın toplantısında, oyunun PC üzerinden de erişilebilir olacağını açıkladı. Tüm Final Fantasy halkına “sonunda!” dedirten bu açıklamayla beraber Final Fantasy XV de konsol hapsinden kurtuldu.

PC başından ayrılmayan Final Fantasy hayranları olarak, uzun süren bekleyişimizin karşılığını oyunun son haliyle çıkacak olmasıyla aldık. Oyun tüm güncellemeleri ve eklenti paketleriyle beraber 2018 başlangıcında yayınlanacak.

Ayrıca oyun 4K yüksek görüntü kalitesinde, gelişmiş çim, saç, duman, sıvı, akıcıların simülasyonlarıyla, yüksek kalite çevresel etkileşimle ve First-Person kamera açısıyla piyasaya sürülecek.

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