Agents of Mayhem’in satışları kötü gidiyor

Saints Row’un yaratıcısı Volition’ın çıkardığı açık dünya aksiyon oyunu Agents of Mayhem Avrupa fiziksel satışlarında tahminlerin altında kaldı.

Saints Row hayranları üzerinde beklenilen etkiyi yaratamayan oyun, İngiltere’de satışlarda dördüncü sırada. Crash Bandicoot N.sane Trilogy en tepeden aşağıya adım atmazken GTA 5 ikinci sırada. Üçüncü sırada ise yine bir açık dünya oyunu olan Fallout 4 var.

Agents of Mayhem’in başarısızlığının temel sebebi Saints Row dünyası altında olmasına rağmen Saints Row’un eğlendirici havasından nasiplenmemiş olması ve yetersiz içeriğiyle kısa sürede sıkması. Kısacası oyun şimdilik güzel mekaniği ve oynanışıyla kendi varlığını ispatlamaya çalışıyor, neticede ünlü bir serinin içerisinde yeni bir hikaye olmak hiç de kolay değil.

Dolayısıyla şu an oyun hayranlarının aklında tek bir soru var: Agents of Mayhem piyasaya sürüldüğü ilk haftada ilk üçe girememişken, ikinci hafta acaba ilk 10’a girebilecek mi?

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