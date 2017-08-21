Minecraft temalı Xbox One S paketi kullanıcılarıyla buluşmak için hazırlanıyor.

İngiltere’de Argos ve Sainsbury’s haricinde fiziksel satışı olmayan bu özel paketin fiyatı, Argos tarafından kesinleştirilerek 350£ olarak belirlenmiş.

Minecraft hayranlarının beğenisini kazanacak olan bu eğlenceli oyun konsolu belirli bir sayıda üretildi ve firmanın söylediğine göre daha fazla üretilmeyecek. Eğer İngiltere’de değilseniz, bu konsolu satın almanızın tek yolu internet üzerinden sipariş vermek. İnternet sitesinde 400£ yazıyor olsa da satın alma işleminde ilerlediğinizde fiyatının 350£’a düştüğünü göreceksiniz.

Minecraft oynundaki çim temasıyla yapılmış olan bu konsolun aynı zamanda pembe renkte olanı da mevcut.

Minecraft temalı Xbox One S paketi içerisinde creeper desenli Xbox One konsolu, konsolunuz için dik ayaklık, creeper desenli gamepad, domuz desenli gamepad, oyunun kendisi, bir aylık oyun üyeliği ve Redstone Skin paketi bulunmakta.

Microsoft şu an ön siparişleri almaya başladı ve ilk gönderim tarihi de 3 Ekim 2017 olarak kesinleşti.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…