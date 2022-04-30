Predator Race Cup 2022 kayıtları devam ediyor!

Acer, Predator Race Cup 2022 için kayıtların 12 Mayıs 2022’ye kadar açık olduğunu duyurdu. Assetto Corsa platformunda düzenlenecek olan yarış; yalnızca sim yarışçılarını değil, oyuncuları ve motor sporları tutkunlarını da ağırlayacak.

Türkiye’deki katılımcılar arasından Predator Race Cup ulusal finalinde yarışmaya hak kazananlar, “Hot Lap” sırasında en hızlı tur zamanına imza atanların sıralanmasıyla belirlenecek. En hızlı tur süresine sahip en iyi 26 sürücü, 30 dakikalık bir ulusal finalde yarışacak. Ulusal şampiyonun en iyi iki sürücüsü, 14 Haziran’da düzenlenecek ve 24 ülkenin kazananlarının yarışacağı “Uluslararası Finale” doğrudan katılma hakkı kazanacak. Uluslararası finalin şampiyonu, bir yıllığına R8G eSpor takımına katılarak, oldukça özel bir deneyimin parçası olacak.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Acer EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, “İlk kez tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen uluslararası eSpor yarışmamız Predator Race Cup’ın 2021’deki başarısının ardından eSporu herkes için erişilebilir kılma konusunda Acer olarak yeni formatlar üreterek sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. 2020’de motor sporları efsanesi, girişimci, R8G eSports’un kurucusu ve espor destekçisi Romain Grosjean ile bir iş birliği yapan Acer, yeni yeteneklerin keşfini destekleyerek espor ekosistemine destek vermeye devam edecek. R8G eSports ekibi yanında, EMEA bölgesindeki birden fazla ülkenin en iyi perakendecileri ile hayata geçirdiğimiz iş birlikleri ve yeni özelliklerle zenginleşerek büyüyen simülasyon formatımız ile böyle bir yarışmayı hayata geçirmekten büyük bir gurur ve heyecan duyuyoruz” dedi.

Ulusal Predator Race Cup 2022’de yarışacak sürücüler, üç prestijli otomobil arasından seçim yapabilecek: Mercedes AMG GT3, Lamborghini Huracan GT3 veya ultra hızlı süpürme köşeleri ve yüksek ortalama hızlarıyla tanınan 5 bin 891 kilometre uzunluğundaki Silverstone parkurunda yarışan McLaren 650 GT3.

Türkiye Predator Race Cup 2022, Emre Baltaoğlu’nun sunumu ve Teoman Sever’in yorumlarıyla Emre Baltaoğlu’nun twitch kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Uluslararası Finalin yayın detayları ise etkinlikten önce duyurulacak. Predator Race Cup 2022’nin ayrıca Vatan Bilgisayar iş birliği ile yarışmaya özel ürün ve kampanyaları olacak.

Yarışmaya katılım ve kayıt konusunda daha fazla bilgi için Predator Race Cup 2022 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.