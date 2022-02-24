Predator ve Nitro oyun bilgisayarlarında fırsat dönemi!

IEM Resmi Global Sponsoru Predator, etkinlik süresi boyunca Predator Triton 300 ve Acer Nitro 5 dizüstü oyun bilgisayarlarını son kullanıcılara çok özel fiyatlarla sunulacak.

Dünyanın en büyük eSpor etkinliği olan Intel® Extreme Masters’ın (IEM) resmi global bilgisayar partneri Acer, Predator Triton 300 (PT315-52) ve Acer Nitro 5 (AN515-55) dizüstü oyun bilgisayarlarıyla oyun tutkunlarını yeni rekabet seviyelerine taşıyıp, adrenalin yüklü oyun deneyimleri sağlayacak ve oyuncuların en yeni oyunları profesyoneller gibi oynamalarını mümkün kılacak.

Oyun oynarken ihtiyaç duyacağınız her şeye sahip bir bilgisayar: Predator Triton 300

Yalnızca 19,9 mm (0,78 inç) kalınlığındaki Predator Triton 300 (PT315-52), kullanıcıların bir sırt çantasına veya evrak çantasına rahatça sığdırabilecekleri bir dizüstü bilgisayar. Tamamen metal bir kasaya sahip cihaz, 10. Nesil Intel® Core™ i5 serisi işlemcisi, GeForce GTX 1660Ti GPU’su ve 32 GB’a kadar DDR4 bellek desteği ile en yeni oyunları sorunsuz oynama imkanı veriyor. 3 ms tepki süresine ve 144 Hz yenileme oranına sahip 15,6 inçlik IPS ekranı ile cihaz görüntülerde yırtılma yaşanmayan kusursuz bir oyun deneyimi vadediyor. 512 GB PCIe SSD depolama alanı, 6 GB grafik bellek kapasitesi ve 16 GB DDR4 belleği ile gelen Predator Triton 300, oyun oynarken ihtiyaç duyduğunuz her şeyi size sunuyor.

Predator Triton 300’ün AeroBlade™ 3D çift fanlı soğutma özelliği, oyun sırasında bilgisayarınızın soğutma seviyesini daha da yukarı taşıyarak kusursuz bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. Hava akışını artırmaya ve gürültüyü azaltmaya çalışırken doğadan, özellikle de baykuşlardan ilham alan bu AeroBlade™ tasarım baykuşların sessiz ancak hızlı uçuş mekaniklerinden esinlenerek geliştirildi. Fanların tıpkı bir baykuşun kanat ucu gibi girintili olan kenarı az miktarlarda havanın aradan geçmesine izin veriyor. PredatorSense™ özelliği ise oyuncuların sistemlerini izlemelerine, bilgisayarın grafik işlemcisine hız aşırtmalarına, RGB tercihlerini özelleştirmelerine ve sessiz, ekstrem veya turbo gibi farklı modlarla fan hızını ayarlamalarına olanak tanıyor. Tüm bunları, sisteminizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan kişiye özel ve sezgisel bir ara yüz üzerinden gerçekleştirmek mümkün.

Arkadan aydınlatmalı 4 bölgeli RGB, her kullanıcının dizüstü bilgisayarına kişisel bir hava katmasını sağlarken, renkli WASD ve ok tuşu kapakları hareket tuşlarının öne çıkmasını sağlıyor. DTS® X: Ultra ses sistemi, herhangi bir kulaklığı veya hoparlörü 360° çevresel ses sistemine dönüştürerek oyun sırasında rakiplerinizin hareketlerinin de öne çıkmasına yardımcı oluyor veya uzamsal sesi kullanarak size en sevdiğiniz müzik ve filmlerde büyüleyici ses deneyimi yaşatıyor.

Killer DoubleShot Pro, Killer Control Center and Killer xTend daha az gecikme sağlarken, Predator Triton 300 çeşitli bağlantı noktaları ile oyunculara daha fazla seçenek sunuyor. 2 kg ağırlığındaki cihaz, HDMI 2.0, Mini DisplayPort 1.4 ve USB Tip C (Thunderbolt ™ 4) gibi çevre birimi seçeneklerinin son derece çeşitli oluşuyla da dikkat çekiyor.

Acer Nitro 5 ile oyun keyfini dilediğiniz yerde yaşayın

10. Nesil Intel® Core™ i7 işlemciler ve NVIDIA GeForce RTX 3050Ti veya RTX3060 GPU’lardan güç alan Acer Nitro 5 (AN515-55) dizüstü bilgisayar modelleri oyunculara en yeni oyunları keşfetmeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi sunuyor. GeForce® RTX™ 3050Ti grafik kartı ile gelen Acer Nitro 5, 16 GB RAM desteği ile ve RTX 3060 seçeneğine sahip olan ise 8 GB DDR4 3200 RAM desteği ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. İki model de 512 GB PCIe SSD’ye sahip depolama alanı ile oyunculara aynı anda birden fazla uygulamayı açmak için gereken gücü sağlıyor. 144 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresine sahip 15,6 inç FHD IPS ekranlar ile Acer Nitro 5 dizüstü oyun bilgisayarları bulanık olmayan, kusursuz görüntülerle üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

Acer Nitro 5 dizüstü oyun bilgisayarlarında yer alan ikili fan sistemi, Acer CoolBoost™ teknolojisi ve dörtlü çıkış deliği tasarımı ile zorlu kullanımlar için destek gerektiğinde soğutmayı kontrol altına alırken, CoolBoost™ teknolojisi otomatik moda kıyasla fan hızını yüzde 10 ve CPU/GPU soğutmasını yüzde 9 oranında artırıyor. NitroSense özelliği ile sıcaklık, fan hızları ve birçok farklı sistem bilgilerinizi gerçek zamanlı olarak izleyerek kontrol edebiliyorsunuz. Isı yönetimini gerçek zamanlı olarak bizzat gözlemlemek ve yönetmek isteyen kullanıcılar ise CPU/GPU’larını hız aşırtmasına ve 4 bölgeli RGB klavyenin aydınlatmasının özelleştirmesine olanak tanıyan yerleşik bir yazılım çözümü olan NitroSense™ ile fan hızını ayarlayabiliyor.

Killer™ Ethernet E2600 ve Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i çözümleri ile Acer Nitro 5, oyun içerisinde her saniyenin bile önemli olduğu durumlarda, oyunculara ağın kontrolünü ele alma ve hızlı bağlantı için oyun trafiğine öncelik verme konusunda destek veriyor. 2,3 kg ağırlığındaki Acer Nitro 5 dizüstü oyun bilgisayarları 11 saate varan pil ömrü ile dikkat çekiyor.

Oyun deneyimini tamamlayan DTS® Ultra özelliği sayesinde sesler net şekilde, 3 boyutlu uzamsal ses düzeniyle iletiliyor. Bu teknoloji aynı zamanda oyunlarda rakiplerin nereden geldiğini tam olarak duyabilmeleri konusunda oyunculara önemli bir avantaj sağlıyor. 1 adet HDMI 2.1, iki adet 1. Nesil USB 3.2 Tip A, bir adet 2. Nesil USB 3.2 Tip C ve bir adet 2. Nesil USB 3.2 Tip A’nın da dahil olduğu zengin bağlantı seçenekleri oyunlarda kulaklık ve diğer çevre birimlerini kullanan oyuncuların hayatını kolaylaştırıyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Predator Triton 300 (PT315-52-57PN) 16.999 TL, Acer Nitro 5 (AN515-55-72F5) 17.499 TL, Acer Nitro 5 (AN515-55-75HM) ise 18.799 TL fiyatla Vatan Bilgisayar’da satışa sunuldu.

Basın bülteninden derlenmiştir.