Oyun severler için eğlence dolu bir ev

Oyun sever bir aile için evi doğru teknolojilerle donatmak, eğlenmek ve dinlenmek için konforlu alanlar yaratmak için bilinmesi gereken küçük detayları bir araya getirdik.

Eğlence sektöründe video oyunlarının liderliğe oturduğu bir çağda yaşıyoruz. Her biri birer sanat eseri olan oyunlarla kafa dağıtan, dinlenen, boş zamanlarını değerlendiren yüz milyonlarca insan var ve artık bir evi donatırken, dijital oyun/eğlence ihtiyacını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Nasıl ki, bir salonu döşerken “televizyonu nereye koyacağınızı” düşünmek alışılmış bir tepkiyse, yeni çağda artık video oyunlarını daha konforlu oynayabilmek için evde değişikler yapmak sıradan bir ihtiyaca dönüşüyor.

Öncelikle mobil oyunculuğa değinmek de gerekiyor. Artık video oyunları sadece monitörlerin karşısında oynanmıyor. Telefon ve tabletler de önemli birer oyun aracına dönüştü.

Mobil oyunculuk, kısa süre önceye kadar, akıllı telefonların kısıtlı kapasitelerinde çalışan, kısıtlı özelliklere sahip oyunları oynamak olarak algılanıyordu. CandyCrush gibi sürükleyici ama çok sınırlı kapasiteler için yapılmış oyunlar yüz milyonlarca insana ulaşıp çok popüler olsa da mobil cihazların güçlü oyun potansiyelini ortaya koyamıyordu.

Ardından, PUBG veya Fortnite gibi, mobil cihazlar üzerinde de çatır çatır oynanabilen, FPS tarzındaki multiplayer oyunlarla, akıllı telefonlar gerçek kapasitelerini göstermeye başladı.

Bugün, 7 yıldır heyecana beklenen ve piyasaya çıkar çıkmaz 15 milyon satış rakamına ulaşan Cyberpunk 2077’yi pek çok konsol veya PC oyuncusu oynamakta zorlanırken, mobil oyuncular, Google Stadia veya GeForce NOW gibi, stream oyun servisleri üzerinden rahatça oynamayı başardılar.

Mobil oyun severler için artık hem akıllı telefonun güçlü donanımları önem kazanırken hem de güçlü ve hızlı bir bağlantı sağlaması hayati önem taşıyor. Mobil oyun severler Samsung telefon modelleri ile ihtiyaç duydukları güçlü oyun telefonlarına ulaşıyorlar. Mobil telefonlar, VR gözlükleriyle de bağlantı kurduğunda, daha sürükleyici bir oyun deneyimi sunabiliyor. VR gözlükleriyle oyun oynamak içinse, biraz geniş ve güvenli alanların bulunduğu odalar gerekebiliyor zira dar ve çarpma-düşme riskinin bulunduğu sıkışık odalarda VR gözlükleri risk oluşturabiliyor.

Aynı şartlar, Playtstation 5 gibi gelişmiş oyun konsollarını VR gözlükleriyle kullandığınız senaryolar için de geçerli.

Oyuncuların mobil cihazlar üzerinden oyunlara kolay erişebilmesi ve daha çok oyuncunun oyunlarla buluşması da oyun dünyasını olumlu yönde etkiliyor. Bu sayede oyun yapımcıları daha fazla güç buluyor, yeni oyunlar yaratmak için daha fazla kaynağa ve imkana sahip oluyorlar. Oyun yapımcılarının daha güzel oyunlarla karşımıza çıkması ise daha fazla insanın oyunlara ilgi göstermesine neden oluyor. Dolayısıyla, birbirini sürekli destekleyen bu durum, video oyun dünyasında son derece hızlı bir gelişimi de beraberinde getiriyor.

Artık akıllı TV’ler de eğlencenin bir parçası ve istediğiniz filme, diziye ve hatta mobil oyuna ulaşmak için Android veya iOS TV cihazları da televizyonların yanında yer alıyor. Bu noktada Apple TV fiyat bilgisi gibi konularda araştırma yapmanızı da tavsiye ediyoruz.