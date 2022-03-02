Mobil oyuncular için altın tavsiyeler

Mobil oyunlar gün geçtikçe güçleniyor ve daha fazla ilgi topluyor. Peki bu zengin oyun dünyasını keşfederken bilmemiz gerekenler nedir?

Mobil oyunculuk, kısa süre önceye kadar, akıllı telefonların kısıtlı kapasitelerinde çalışan, kısıtlı özelliklere sahip oyunları oynamak olarak algılanıyordu. CandyCrush gibi sürükleyici ama çok sınırlı kapasiteler için yapılmış oyunlar yüz milyonlarca insana ulaşıp çok popüler olsa da mobil cihazların güçlü oyun potansiyelini ortaya koyamıyordu.

Ardından, PUBG veya Fortnite gibi, mobil cihazlar üzerinde de çatır çatır oynanabilen, FPS tarzındaki multiplayer oyunlarla, akıllı telefonlar gerçek kapasitelerini göstermeye başladı.

Bugün, 7 yıldır heyecana beklenen ve piyasaya çıkar çıkmaz 15 milyon satış rakamına ulaşan Cyberpunk 2077’yi pek çok konsol veya PC oyuncusu oynamakta zorlanırken, mobil oyuncular, Google Stadia veya GeForce NOW gibi, stream oyun servisleri üzerinden rahatça oynamayı başardılar.

Google Stadia henüz ülkemizde hizmet vermiyor ancak yakın gelecekti genişleme planı içinde Türkiye’nin de ismi geçiyor. GeForceNOW’a ise ülkemizden kolayca ulaşıp oyun oynamak mümkün oluyor.

Mobil oyun severler için artık hem akıllı telefonun güçlü donanımları önem kazanırken hem de güçlü ve hızlı bir bağlantı sağlaması hayati önem taşıyor. Samsung modelleri güçlü donanımlarıyla, hızlı ve takılmadan oyun oynamaya imkan veren güçlü bağlantı yetenekleriyle, mobil oyun severlere, diledikleri her yerde oyun oynama imkanı sunuyor. Samsung telefon fiyatları içinde biraz araştırma yaparak size uygun bir oyun telefonu bulabilirsiniz. Bu güçlü mobil cihazlar sayesinde yatakta, koltukta, otobüste, parkta, kafede, oyun severler mobil cihazları üzerinden sevdikleri oyunlara hızla ulaşabiliyorlar.

Oyuncuların mobil cihazlar üzerinden oyunlara kolay erişebilmesi ve daha çok oyuncunun oyunlarla buluşması da oyun dünyasını olumlu yönde etkiliyor. Bu sayede oyun yapımcıları daha fazla güç buluyor, yeni oyunlar yaratmak için daha fazla kaynağa ve imkana sahip oluyorlar. Oyun yapımcılarının daha güzel oyunlarla karşımıza çıkması ise daha fazla insanın oyunlara ilgi göstermesine neden oluyor. Dolayısıyla, birbirini sürekli destekleyen bu durum, video oyun dünyasında son derece hızlı bir gelişimi de beraberinde getiriyor.

Mobil oyun deneyiminizi güçlendirmek için, kaliteli bir kulaklığa da ihtiyacınız olacak. Huawei kulaklık modelleri arasında, oyun seslerini detaylıca duyabileceğiniz, kulağınızı rahatsız etmeyecek konforlu bir kulaklık bulabilirsiniz.

Telefon ekranınızı bilgisayar monitörü veya televizyon ekranına yansıtarak, oynadığınız oyunu geniş bir ekran üzerinde seyretme şansınız olduğunu da unutmayın.

Eğer uzun zamandır, mobil cihazınızda oyun oynamadıysanız, telefonunuzu yeniden elinize alıp, sevdiğiniz bir oyunu açmanızı tavsiye ediyoruz. Gördükleriniz karşısında çok şaşırabilirsiniz çünkü mobil oyunlar sürekli devrim yaparak, kendilerini hızla geliştirdiler ve geliştirmeye de devam ediyorlar.