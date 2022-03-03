Kristal Piksel Video Oyun Ödül Töreni 14:30’da başlıyor!

Türkiye’de geliştirilen özgün fikrî mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla 2012 yılından beri düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri bugün 14:30’da gerçekleştirilecek bir etkinlikle sahipleriyle buluşacak.
10. yılını kutlamaya hazırlanan Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri 2021 yılı ödül töreni, 3 Mart 2022, 14:30’da Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Ödül töreni öncesinde yatırımcıların ve sektörün önde gelen firmalarının katılacağı geniş çaplı bir networking etkinliği yer alacak. Sonrasında ise sektörün önemli isimlerinin fikirlerini sunacağı panellerle ödül töreni devam edecek.
Ödül töreninin sunuculuğunu sevilen oyun yayıncıları Tuna “PintiPanda” Akşen ve Pelin “Pqueen” Baynazoğlu yapacak. DJ Burak “Burax” Taşkıran ise etkinliğin networking ve mola süreleri boyunca fuaye alanında geçmişten bugüne bildiğimiz oyun müziklerini katılımcılara dinletecek.
Jüri Özel Ödülleri’yle birlikte toplamda 18 kategoride yarışan adaylar, törende sektörün önde gelen isimlerinin elinden ödüllerini alacaklar.
Ödül törenine kayıt olmak için: https://www.eventbrite.com/e/kristal-piksel-video-oyun-odulleri-odul-toreni-tickets-274185836217
Ödül töreni planını aşağıda bulabilirsiniz.