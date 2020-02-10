PUBG Corporation, son zamanlarda Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık tehditi olarak ilan edilen Coronavirüs’ün yayılmasını aktif olarak izliyor.

Oyuncularımızın, çalışanlarımızın ve taraftarlarımızın sağlığının ve güvenliğinin en önemli önceliklerimiz olması sebebiyle, Nisan ayındaki PGS: Berlin etkinliğini erteleme kararını almak bizim için zor bir süreçti. Bölgesel elemelerin tarihlerinde ve saatlerinde de ayrıca değişikliğe gidilebilir. 2020 yılında dört PUBG küresel espor etkinliğini gerçekleştirme planımız halen geçerlidir ve PGS: Berlin’in ne zaman düzenlenebileceğine ilişkin seçenekleri aktif olarak araştırıyoruz. Espor hayranları, oyuncular ve ekip için en iyi seçenekleri gözden geçirdikten sonra güncellemeleri paylaşacağız. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve anlayış için teşekkür ederiz.