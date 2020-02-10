Karşınızda LotR temasıyla YıldızCON’20!

Yılın en büyük bilim kurgu-fantezi ve alt kültür buluşmalarından biri olan ve katılımın tamamen ücretsiz olduğu YıldızCON, bu sene de dopdolu bir programla karşınızda: FRP, LARP, Pop Quiz, Söyleşiler, Boardgame, Treasure Hunt, Konsol Oyunları, BFME2 Turnuvası, Sürpriz Aktiviteler, Magic: The Gathering ve çok daha fazlası bu sene Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde, YıldızCON’20 ile sizlerle. YTÜ öğrencisi olmayan katılımcılar için dış katılımcı formu, etkinlikte masa açmak isteyen oyun yöneticileri için DM başvuru formu, oyunlara katılmak isteyenler için FRP oyuncu katılım formu, ayrıca etkinlikte stant açmak isteyenler için de stant başvuru formu gibi detaylara Facebook etkinlik sayfamızdan (www.facebook.com/events/1017534185290167/) ulaşabilirsiniz. Etkinlik programıyla ilgili diğer detaylar da ilerleyen zamanlarda sayfamızda yerini alacaktır.

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