SteelSeries RGB aydınlatma sistemini ürünlerinde ön plana çıkarıyor

Teknoloji devi SteelSeries’in 2020 yılının başında oyuncular için tasarladığı Apex 5, Apex 3 ve Rival 3 ürünlerinde RGB aydınlatma sistemi ile beğenileri üzerinde topluyor. Son zamanlarda ürünlerinde RGB aydınlatma sistemine önem veren SteelSeries, yeni ürünlerinde de 3, 5 ve 9 şeklinde model isimlendirmesi kullanmaya hazırlanıyor. SteelSeries’in oyunculara sunduğu yeni ürünlerinin birçoğunda oyunları renklendirmek için özel tasarım olan RGB aydınlatma sistemini kullanıyor. Göz alıcı aydınlatma sistemi ile yeniden tasarlanan aydınlatma, diğer SteelSeries ürünleriyle senkronize edilebilen, reaksiyonlara veya oyun içi etkileşimlere tepki gösteren ve 16,8 milyon renk yansıtan bölgeler sunuyor.

SteelSeries Rival 3, Apex 3 ve Apex 5 ile oyunlarını renklendir!

Oyuncular, SteelSeries’in ürünlerinde ön plana çıkarttığı bu aydınlatma sistemiyle, Engine programı üzerinden diledikleri renk seçimini yaparak renklerle kendilerini yansıtabiliyor. Her ürününde farklı RGB sistemi kullanan SteelSeries’in, 2020 yılındaki ilk ürünleri için kullandığı sistemler de ürün özellikleriyle birlikte paylaşıldı. Bu özelliğin en çok değerlendirilerek ön plana çıktığı ürünlerden biri Rival 3 oyun mouse’u oldu. Tamamen oyuncu bütçesi düşünülerek uygun fiyatla piyasaya sürülen Rival 3’te de bulunan bu aydınlatma ile oyuncular, oyun dünyasını renklendiriyor.

Bununla birlikte oyuncuların gözdesi olmaya aday oyun klavyesi Apex 3 ürününde bu aydınlatma farklı özellikleri ile oyunculara hitap ediyor. 10 bölgeli aydınlatma sistemine sahip oyuncu klavyesiyle birlikte oyuncular en sevdiği renk şeması seçimlerini, oyunlarda saldırı altındayken tepki almak için ayarlayabiliyor. Aydınlatma tamamen herhangi bir stile uyacak şekilde oyuncular tarafından düzenlenebiliyor. SteelSeries’in ince detayları ön plana çıkarttığı ve oyunculara birçok yeni olanak sağladığı Apex 5’te ise oyunculara hitap eden bu aydınlatma özellikleri ile oyuncuların beğenisini kazanıyor. Oyuncular her tuş için ayrı dinamik RGB aydınlatma sistemi ve milyonlarca renk seçeneği ile klavyelerinin tasarımcısı olabiliyor. Yapılan tasarımlar tüm SteelSeries ürünlerine senkronize edilebiliyor. Aynı zamanda oyuncular, her ürün için ayrı renklendirme seçimleri de yapabiliyor.