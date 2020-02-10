Eagles, FRC’de Türkiye’yi temsil ediyor

Uluslararası bir robot yarışması olan FRC’de bizi Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, 2016 Nisan ayında kurulan Eagles takımı temsil ediyor. Her yıl tekrarlanan yarışmanın amacı ocak ayında yapılan Kick-Off etkinliğinde verilen yarışma konusu dahilinde parkuru tamamlayabilecek bir robot yapmak.

Bu robotun yapılması için yarışmacılara 6 haftalık bir süren tanınıyor ve bu sürede robot mekanik, elektrik ve yazılımsal olarak tamamlandıktan sonra robotu kullanması için biri yedek olmak üzere iki kullanıcı belirleniyor. Robot tamamen hazır olduktan sonra 1-2 hafta boyunca çeşitli yarışmalar yapılıyor ve bu yarışmalar sonucunda birinci seçilip ödülünü alıyor.

2017 yılında Türkiye’de yapılan ulusal robot yarışmalarında iyi bir performans sergileyen Eagles. 2018 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Shenzhen Regional yarışmalarında boy göstermişti. İlk yurt dışı macerasında çeyrek final oynayan takım, maç esnasında robotun kol aksamının kırılmasından dolayı yarı final maçlarına girmeden yarışmadan çekilme kararı almıştı. Türkiye’ye döndükten sonra ise Eagles takımı 2018 Turkish Off-Season için hazırlıklara başladı ve Off-Season’da başarılı bir performans sergiledi.

2019 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri Del Mar Regional’da yarışan Eagles, Amerika, Hawaii, Meksika ve Şili gibi tecrübeli takımların arasında yarı final oynamış ve Industrial Desing Award(Endüstriyel Dizayn) ödülüne layık görülmüştü. 18-20 Ekim 2019 tarihinde Türkiye’nin en iyi 42 robot takımlarının katıldığı Mersin Off Season yarışmasında ülkemizin önde gelen birçok önde gelen okulunu geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olmuştu.

Vizyonu “Geleceğimiz Türkiye’sine dünya standartlarında yetişmiş, yaşam becerilerine sahip, sanayinin sorunlarına çözüm üreten bireyler olmak.” olan Eagles takımı başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor ve vizyonuna sadık kalarak ilerliyor.