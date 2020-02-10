Viewsonic Elite XG350R-C incelemesi

Hayatının büyük kısmını uçuş simülasyonlarının başında geçirmiş biri olarak, eğimli monitörlerin son yıllardaki “daha erişilebilir olma” çabası beni fena halde heyecanlandırmıştı, açık konuşayım. Kokpitte geçirdiğimiz zamanı fare ile yönettiğimiz kamera hareketleri neticesinde klostrofobik bir deneyime dönüştürmek yerine, insan gözüne yakın, daha geniş bir açıdan yaşayacağımız daha eksiksiz bir deneyim haline getirme ihtimali kalbimi hop hop hoplatmıştı. Öyle oldu mu, açıkçası çok da düşündüğümüz gibi olmadı. Geldiğimiz noktada “erişilebilir eğim sınırını” zorlayan 1800R monitörler standart ebatlarda satın alındıklarında o “sarma” hissini vermekten uzak, daha büyük monitörler ise ciddi anlamda kocaman masalara ihtiyaç duyuyor. İşin finansal kısmı da var, daha sonra oraya gelelim dilerseniz.

Viewsonic’in geçtiğimiz ay incelediğimiz ve çok beğendiğimiz Elite sınıfı XG270QG monitörünün büyük abisi diyebileceğimiz XG350R-C oldukça dikkat çeken bir model olmuş. 35-inç ebadındaki FreeSync monitör 1800R eğime sahip ve bu eğim miktarı da boyutu ile birleştiğinde oldukça etkileyici bir atmosfer yaratmaya aday. 3440×1440 UWQHD çözünürlüğü destekleyen ve 100Hz yenileme hızına sahip olan monitörde MVA panel kullanılmış. Yeterince hızlı (3ms) diyebileceğimiz bu panel renk doğruluğu ve görüş açısı konusunda da IPS panele oldukça yakın sonuçlar vermekte.

Tasarım

Tasarıma geçersek, XG350R-C yüksek kaliteli sert bir plastikle geliyor. Çerçeve kalınlığı ise ilk bakışta fark edebileceğiniz gibi fazla. Rahatsız ediyor diyemem ama kendisini belli ettiği kesin. Ön ayaklık ve arka kısımda yer alan RGB aydınlatma hem Elite RGB, hem de Razer Chroma, Coolermaster Masterplus+ ve Thermaltake RGB Plus ile senkron olabiliyor.

Teknik Özellikler

21:9 ekran oranına sahip monitörün en önemli vaatlerinden birisi HDR10 desteği. Maalesef bu destek yazılım vasıtası ile sağlanabiliyor zira ekran 8-bit renk derinliğine sahip. Ekstrem fiyatlı bazı ürünler dışında bu desteğin kolay kolay doğal olarak sağlanmadığını da belirtelim. Parlaklık 300 kandela, kontrast ise 2500:1. Belki bir HDR monitör için etkileyici parlaklık değerine sahip değil ancak kontrast konusunda diyecek bir şey yok, son derece başarılı.

XG350R-C’de OSD için joystick kullanılmış. Açıkçası kullanımı gayet rahat, sadece açık renk arka plan olduğunda görünürlüğünden pek memnun kalmadım. Menüler gayet hızlı ve anlaşılması kolay. FreeSync bir monitör olmasına rağmen OSD’den aktive edildiyse Nvidia Control Panel altından G-SYNC’i açtığınızda hemen tüm oyunlarda sorunsuz olarak çalışıyor.

Monitör tıpkı geçtiğimiz ay incelediğimiz XG270QG gibi hemen her yöne sınırsız olarak dönebiliyor. Tabii karşımızda 35 inç bir monitör olunca dikey konuma getirmek de imkansız oluyor ayaklık kullanıldığında. Böyle kullanmak istiyorsanız duvara montaj aparatını kullanabilirsiniz. Kulaklık tutucusu da monitörün donanımları arasında, unutmadan ekleyelim.

Sonuç

Sonuç olarak Viewsonic yine etkileyici bir ürünle karşımıza çıkmış. Fiyatının hızlı küçük kardeş XG270QG seviyesinde (6600 TL) olduğunu hatırlatmak gerek. Elbette bu noktada devreye ihtiyaçlarınız girecektir.

Kürşat Zaman

NOT: 86

Karar

+Renk kalitesi ve doğruluğu

+3ms gecikme süresi

+35inç ve 1800R eğimin birleşimi

+Sunduğu özelliklere göre fiyatı normal

-FreeSync (+G-SYNC)

-Çerçeve kalınlığı pek ideal değil

-HDR10 desteği yazılım ile sağlanıyor

-OSD açık renk arka planda rahat okunamıyor