PUBG New State ön kayıtları iOS’ta devam ediyor.

PUBG: BATTLEGROUNDS’un yaratıcıları KRAFTON’un yeni oyunu PUBG: NEW STATE ön kayıtları AppStore üzerinden devam ediyor. Yakında çıkacak bu oynaması ücretsiz mobil deneyim için ön kayıt yaptıran herkes, bu yıl içinde oyun resmi olarak piyasaya çıktığında oyun içi ücretsiz ve kalıcı olan sınırlı sayıdaki araç kaplamasına sahip olabilecek.

Haziran ayında ABD’ye özel düzenlenen ilk Alfa testinin başarısının ardından KRAFTON, geçtiğimiz günlerde Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Mısır genelindeki toplam 28 bölgede iOS ve Android kullanıcıları için 27-29 Ağustos tarihleri arasında ikinci bir Alfa testine ev sahipliği yapacağını açıkladı. Bugüne kadar 650,000‘den fazla oyuncu ikinci Alfa testi için başvurdu. İkinci Alfa testine katılmaya uygun olanlar ve katılmak isteyenler 23 Ağustos‘a kadar https://newstate.pubg.com adresinden başvurabilirler.

Battle Royale türünün öncüleri ve PUBG: BATTLEGROUNDS’un yaratıcıları PUBG Studios tarafından geliştirilen PUBG: NEW STATE, 2021’de Android ve iOS’ta oynaması ücretsiz bir deneyim olarak piyasaya sürülecek. PUBG: NEW STATE, PUBG: BATTLEGROUNDS’un orijinal battle royale deneyimini yeniden yaratıyor ve bu deneyim onu mobil cihazlarda en gerçekçi battle royale oyunu haline getiriyor. PUBG: NEW STATE ayrıca yakın zamanda Google Play mağazasında 28 milyondan fazla ön kayıt sayısını aşmış bulunuyor.