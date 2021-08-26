Okula dönmeye hazır mıyız?

Nihayet, pandemideki zor koşulların ardından bu yıl okullar açılıyor ve öğrenciler arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle yeniden buluşacak. Peki bu yeni dönemde, okula dönüşe hazır mıyız? İşte okul hazırlığı için önemli tavsiyelerimiz.

1. Hijyen ürünlerini eksik etmeyin

Okulda grip benzeri virüslerden korunmak için, maskenizi, dezenfektanınızı, kolonyanızı yanınızda pratik şekilde taşıyacak bir düzen oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Böylece her sonbahar/kış döneminde sık yaşanan grip salgınlarından bu yıl kendinizi daha iyi koruyabilirsiniz.

2. Doğru uygulamaları yükleyin

Boş vaktiniz varken, telefon, tablet ve PC’nize, eğitim hayatınızı kolaylaştıracak uygulamaları yüklemeyi ihmal etmeyin. Okulunuzun web sayfasının veya duyuru sayfasının kısa yolunu ana ekranlarınıza ekleyebilir, bulut tabanlı not alma uygulamalarınızı kolayca erişebileceğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Böylece ders anında, kaçırdığınız yerleri çok daha hızlı kayıt altına alabilirsiniz.

3. Dijital alışverişi geciktirmeyin

Okula dönüş heyecanı içinde yeni elbiseler, yeni ayakkabı, yeni kışlıklar, çanta, defter almak alışkanlıktır ama ya dijital ihtiyaçlarınız? Yeni bir laptop ihtiyacınız varsa bunu son dakikada almak yerine önceden edinip bilgisayarınızı derslere hazır hale getirmek çok daha doğru bir karar olacaktır zira yeni bir PC elinize geçtikten sonra da doğru yazılımlarla uzunca bir hazırlama dönemine ihtiyacınız olacak. Aynı şekilde yazıcı olmadan bir eğitim hayatının da zor olacağını unutmayın. Yazıcınızı pratik bir noktada konumlandırıp kolayca çalışacak şekilde kurulumunu yapmalısınız.

4. Derslere bir göz atmaya ne dersiniz?

Geçen sene öğrendiğimiz derslere bir göz atmak, yeni dönemde öğreneceğimiz konulara hazırlanmak için iyi bir başlangıçtır. Hatta, belki çoğu öğrenci bundan kaçınacaktır ama yeni sınıfınızda alacağınız dersleri önceden incelemek, önceden kafa yormak, o dersler hakkındaki öğretici videolara zaman ayırmak, size okulda yüksek notlar olarak geri dönecek bir yatırım olur.