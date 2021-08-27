Horizon Forbidden West Türkçe alt yazı seçeneğiyle geliyor!

Nisan ayında geniş bir ilk bakış yazısıyla kapağımızı süsleyen Forbidden West bilindiği gibi erteleme haberiyle bizleri üzmüştü. Neyse ki bunun peşinden sevindirici bir haber aldık.

Bilindiği gibi -en azından bizler için- ilk oyunun tek olumsuz özelliği Türkçe desteğine sahip olmaması idi. Dublaj mı alt yazı mı tartışmaları süredursun, PlayStation Türkiye 18 Şubat 2022’de PS5 ve PS4 için piyasaya çıkacak olan Horizon Forbidden West’in Türkçe alt yazı desteğiyle piyasada olacağını açıkladı.

Bir diğer iyi haber de Horizon Zero Dawn’ın PS5 altında 60fps verebilecek şekilde güncellenemesi oldu ki bu oyunu tekrar oynamak için bekleyenleri sevindirecek bir diğer gelişme.