Acer, KG1 serisi oyuncu monitörlerini tanıttı

Acer’ın oyunculara yönelik geliştirdiği KG1 Serisi oyun monitörleri, ekran gecikmesini minimuma indiren AMD® Freesync™ özelliği ve çerçevesiz bir görünüme sahip ZeroFrame™ tasarımları ile kusursuz bir oyun deneyimi sunuyor.

Acer’ın AMD® Freesync™ teknolojisine ve desteğine sahip KG1 serisi oyun monitörleri yüksek yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ile net görüntüler sunarken sahip olduğu diğer yenilikçi özellikleri ile kusursuz bir oyun deneyimi vaat ediyor.

FreeSync™ teknolojisi ile oyunlarda minimum gecikme

Geliştirilmiş oyun performansı için 165 Hz’e varan yenileme hızı, 1 ms tepki süresine sahip KG1 Serisi oyun monitörlerinde yer alan FreeSync™ teknolojisi, oyunlarda gecikmeyi minimuma indiriyor. Bu sayede oyunculara modern oyunların keyfini çıkarabilmek için gerekli olan sorunsuz aksiyon sıraları sunuyor. Bu monitörlerin dikkat çeken bir diğer özelliği olan Black Boost teknolojisi oyuncuların en karanlık sahnelerde dahi daha iyi performans elde etmesini sağlıyor. KG1 Serisinde yer alan KG251QJ 24,5 inç ve KG271P ise 27 inçlik FHD ekranları ile oyunculara tatmin edici bir oyun deneyimi sağlıyor.

Konforlu bir görüntüleme deneyimi sizi bekliyor

KG1 Serisi monitörlerde yer alan Acer BlueLightShield™ teknolojisi, renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak zararlı olabilecek mavi ışığı azaltıyor. Yine bu modellerde yer alan Flickerless™ teknoloji gözlerinizi gereksiz yorgunluğa karşı koruyor. Acer ComfyView™ ve Low Dimming™ teknolojileri ise monitör parlaması ve göz yorgunluğunu azaltıyor, böylece monitörün karşısında daha uzun süre vakit geçirebiliyorsunuz. Tüm bu özellikler sayesinde ise daha konforlu bir görüntüleme deneyimi elde ediyorsunuz. 6 eksenli renk ayarı formatı ile gerçek renkleri ve tonları sunarken birden fazla ekranı aynı renge dönüştürerek mükemmel renkli oyun oynamanın imkanı sunuyor.

Esnek kullanım özellikleri ve geniş bağlantı seçenekleri dikkat çekiyor

Çerçevesiz bir görünüme sahip ZeroFrame™ tasarımları ve şık üç parçalı stantları ile stilden ödün vermeden yerden tasarruf sağlayan KG1 Serisi monitörlerin 5° ila 15° eğilebilme özelliği sayesinde boynunuzu iyi bir pozisyonda tutabilmeniz mümkün. VESA standardı desteği ile monitörleri kolay bir şekilde duvara monte etmek mümkünken; HDMI, DisplayPort, Dual Link DVI, SPK gibi geniş bağlantı seçenekleri de oyun tutkunlarına mümkün olan en esnek deneyimi sunuyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer KG271P, 1.889 TL, Acer KG251QJ ise 1.599 TL fiyatla satışa.