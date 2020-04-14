Razer 50 milyon dolarlık yardım hazırladı

Oyuncular için önde gelen küresel yaşam tarzı markası Razer™, bugün Coronavirus Hastalığı 2019’un (COVID-19) getirdiği ekonomik gerilemeye karşı hem mevcut hem de gelecekteki iş ortaklarını desteklemeye söz veriyor. Razer, ekosistemdeki üç ana destek kolu olan Razer Gold, Razer Fintech ve zVentures aracılığıyla 2020’de 50 milyon dolara kadar çıkacak bir fon hazırlamaya başladı. Fon; mali katkılar, nakit akışı desteği ve yatırımlar olma üzere üç sütuna bölünecek. Bu girişim aynı zamanda işletmelere dünya çapında 80 milyondan fazla kayıtlı kullanıcılı Razer’ın benzersiz donanım, yazılım ve hizmet ekosistemine erişim sağlayarak ittifak ve ortaklıklar yoluyla olumlu iş etkisi yaratacaktır.

Razer Kurucu Ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan, “COVID-19’un küresel ekonomi üzerinde giderek artan birçok etkisi var ve bu yaşamın her kesiminden herkesi etkiliyor” diyor. “Bizim üzerimize düşeni yapmanın en iyi yolunun ekosistemimizden başlayarak iş ortaklarımıza destek olmak.”

Destek fonu üç ana damar üzerinden dağıtılacak

Razer Gold

Dünya çapında 130 ülkede oyunlar ve eğlence dahil olmak üzere 3,4 milyondan fazla kanala sahip tüm dijital içerikler için en büyük sanal para birimlerinden biri olan Razer Gold; ödeme, nakit iadeleri, özel fiyatlar gibi pazarlama katkıları ve diğer nakit akışı azaltma önlemleri ile mevcut ve yeni içerik ortaklarına destek sağlayacak. Razer ayrıca kanal ve içerik ortaklarındaki potansiyel yatırım fırsatlarını keşfetmeye devam edecek.

Razer Fintech

Razer Fintech, Güneydoğu Asya’daki en büyük çevrimdışından çevrimiçine (offline-to-online) uygulan dijital ödeme ağlarından biridir ve 2018’deki kuruluşundan bu yana toplam ödeme değerinde milyarlarca dolarlık bir değer oluşturmuştur.

Razer Fintech’in B2B sektörü olan Razer Merchant Services (RMS), yeni ve mevcut satıcılara ve platform iş ortaklarına nakit akışı yardımı, ücret muafiyeti ve temel hizmetler ve çevrimiçi işletmeler için özelleştirilmiş pazarlama programları aracılığıyla yardımcı olacak. Razer Fintech’in B2C sektörü olan Razer Pay, indirimli fiyatlar ve katma değerli promosyonlar gibi özel paketler sunacak. Buna ek olarak, Razer Fintech yeni strat-up’lar ve işletmelerle potansiyel yatırım fırsatlarını da araştırmaya devam edecek. Razer Fintech’in hedefleri, 8 Nisan 2020’de Singapur FinTech Derneği (SFA) ve Singapur Para Otoritesi tarafından açıklanan Covid-19 Fintech girişimleri ile yakından uyumludur. Razer Fintech ve SFA, belirlenen temel sorunların ele alınması için iş birliği yapacaklar. Bunlar 1) Fintech işlerini korumak 2) İşletme maliyetlerini düşürmek 3) Satışları kolaylaştırmak ve 4) Finansman teşviki ile bu programdan yararlanacak Fintech şirketlerinin belirlenmesi olarak belirlenmiştir.

zVentures

zVentures, Razer’in kurumsal girişim koludur ve Razer’in stratejik yatırım faaliyetlerinin ayrılmaz bir bileşenidir. zVentures yatırım çabalarını COVID-19 ile savaşmaya veya salgın süresince insanları desteklemeye adamış teknolojilere sahip otonom yiyecek ve içecek, teslimat-lojistik ve sağlık gibi şirketlere odaklanacak.

Şirket tarafından alınan önlemler sayesinde Razer, iş ortaklarının COVID-19 salgını süresince güçlü pazar konumlarını sürdürebilmelerini sağlayacaktır. Daha fazla bilgi almak isteyen ilgili taraflar covid19-support@razer.com adresine ulaşabilir.