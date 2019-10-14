Razer Raıon Arcade Kollarını Avuç İçiniz İçin Yeniliyor

Oyuncular için dünya çapında lider bir marka olan RazerTM, bugün PS4™ ve PC için üretilmiş arcade stick kontrolörü Raion’u duyurdu. Bir turnuvada kullanmak için en iyi özelliklere sahip cihaz, oyunculara avuç içlerinde tam boyutlu bir arcade stick (Joystick) kontrolü ve tutarlılığı sunuyor.

Dövüş oyunu toplulukları için sıfırdan tasarlanan Raion, paneli üzerinde 6 düğmeli bir düzen, dokunaklı 8 yönlü bir D-pad ve geleneksel omuz ve tetik düğmeleri ile donatılmıştır. Bu düzen, hem standart hem de “pençe” tutuşu tarzına alışık oyuncular için daha çeşitli seçenekler sunmaktadır. Cihazın rekabet modu kesintisiz oyun sağlamak için ekstra düğmeleri devre dışı bırakırken, PS4™ dokunmatik panel, oyuncuların kontrol cihazlarından beklediği tüm konsol işlevlerini yerine getirmesini sağlıyor. Dövüş oyunu hayranları, oyun camiasının en tutkulu ve özverili oyuncularından olduğu için ekipmanlarından her zaman en iyisini talep ederler. Karşılaşma sonuçları sıklıkla saliselik kararlarla belirlendiği için, en iyi kontrol cihazına sahip olmak, kazanmakla nakavt olmak arasındaki ince çizgiyi belirler.

Bu akılda tutularak hazırlanan Razer Raion, dövüş oyunu topluluğu üyelerinin yardımı ve geri bildirimi göz önüne alınarak; arcade çubukların en iyi yönleri ile geleneksel kontrol cihazlarının özelliklerini birleştiren bir kontrol cihazı olarak tasarlandı.

Team Razer üyesi ve dövüş oyunları uzmanı Mark “MarkMan” Julio; “Razer Raion, dövüş oyunları oynarken ihtiyacım olan kontrolü ve tutarlılığı sağlıyor” dedi. “Kullanım rahatlığı, hızlı tepki veren D-pad ve aksiyon tuşları sayesinde oyunuma tamamen konsantre olup kombolarımı başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyorum.”

Joystick’ten esinlenen düz tuş yapısı

Yaygın olarak kullanılan joystick’lerde bulunan düzenden ilham alan Razer Raion’un 6 düğmesi, endüstri standardından biraz daha büyük ve optimum aralıklarla yerleştirilerek mücadelenin en ateşli anında bile komboların başarı ile çıkartılmasına imkan sunuyor. Aksiyon düğmelerine her dokunuş (tapping) ve basma işleminin kusursuz şekilde gerçekleştiğinden emin olmak için Razer Raion, ultra hızlı ve tutarlı kullanım için Razer’ın Sarı Mekanik Anahtarları’nı kullanır. Dünyaca ünlü klavyelerimizde yer alan ve 80 milyonluk tuş basış ömrüne sahip Razer Sarı Anahtarlar, en zorlu rekabetçi dövüşlerde bile anında ve tutarlı tepkime süreleri sunuyor.

Olağan üstü hassasiyet içn 8 yönlü Mecha-Tactile D-Pad

Razer Raion, Razer Mecha-tactile (dokunsal) 8-yönlü D-pad’e sahip olup, oyunculara maçları kazanmak için hayati önem taşıyan çeyrek daire ve yarım daire hareketlerini mükemmel şekilde uygulanma imkanı sunar. Tatmin edici konforlu yapısı ve dokunsal geri bildirim sağlama özelliği ile donatılmış aşırı duyarlı 8-yönlü D-pad, oyuncuların kombolarını çıkartırken tuşlara basma hissini daha iyi yansıtır. Daha yüksek ve belirgin geri bildirim derecesi oyunucun tam bir kontrol sağlayarak olabildiğince eksikiz tuş kombinasyonlarını gerçekleştirmesine imkan sunar.

FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ

99.99$ / 109.99€ Razer Raion şu anda Avrupa, Asya-Pasifik, Çin, Avusturalya ve Yeni Zelanda’da satışa sunuldu. Yakın zaman içinde Kanada ve ABD’de de satışa sunulacak.

RAZER RAION ÖZELLİKLER

6’lı düz tuş yapısı

Razer™ Mekanik Amahtarlı tuşlar

Razer™ Mecha-Tactile 8-yönlü D-pad

Rekabetçi oyunlar için tuş kilitleme özelliği

3.5mm analog ses girişi

Gerilim azaltma özellikli 3 mt.’lik örgülü kablo

Kablolu bağlantı

Yaklaşık Boyutlar: 173 mm (Uzunluk) x 103 mm (Genişlik) x 58 mm (Yükseklik)

Yaklaşık Ağırlık: 275g