Pubg Lite İçin Yeni Lite Season & Oyun İçi Para Birimi Geliyor

PUBG Corporation yaptığı bir duyuru ile PUBG’nin ücretsiz olarak sunulan ve PUBG tecrübesini daha düşük sistemlerde yaşamanıza imkan sağlayan PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS LITE (PUBG LITE) için yeni içeriklerin hazır olduğunu açıkladı:

Yeni Sezon

İkinci Sezon için geçerli olan LITE PASS yayında. 400 L-COIN ile alınabilinecek LITE PASS: Premium Season 2, Premium Pass’in yanı sıra Chicken Medal, Silver Bullet, farklı skin’ler, BP ve XP gibi görev sonlarında kazanabileceğiniz ödüller de bulunuyor. LITE PASS: Premium Plus Season 2 ise %40 indirimli olarak 1,100 L-COIN’den satışa sunulurken bu paketin içinde de Premium Plus Pass’in yanı sıra 25 Level Up Pass, Chicken Medal, Silver Bullet, farklı skin’ler, BP, XP ve Emote gibi görev sonlarında kazanabileceğiniz ödüller de mevcut.

LITE PASS: Free, ise tüm oyunculara ücretsiz olarak sunulan bir season pass olarak içerisinde tamamlandıkça oyunculara seviye atlatarak oyun içi ödüller kazandıran görevler içermekte. Bu kadarı ile yetinmeyen oyuncular dilerlerse daha fazla göreve ve dolayısı ile daha fazla ödül ve hediyeye LITE PASS: Premium ve LITE PASS: Premium Plus satın alarak ulaşabilirler. Son olarak yeni Halloween Crate de diğer ayrıcalıklı eşyaların yanında yer almaya başladı. Dileyen oyuncular bu eşyaları ayrı bir şekilde oyun içi parası olan L-COIN ile satın alabilirler.

Yeni Oyun İçi Para Birimi

İki yeni oyun içi para birimi daha kullanıma açılıyor. Bunlardan ilki olan Silver Bullet’ı oyuncular, kostüm/oyun içi eşyalarını parçalayarak elde edebilecekleri gibi karşılığında Silver Bullet Store üzerinden eşyalar satın alabilecekler. Chicken Medal ise oyuncuların Halloween Crate gibi Gacha kutularını satın almalarını sağlayacak bir diğer para birimi. Dahası oyuncular, Silver Bullet’lar karşılığında oyun içi eşyaları satın alarak bunları Chicken Medals’a çevirip LITE PASS: Premium’dan eşyalar da satın alabilecekler.

PUBG Corporation, aynı zamanda Türkiye’de ilk kez düzenlenen PUBG LITE Survival Masters 4vs4 Turnuvası’nın 12 Ekim’de düzenlenecek Büyük Finali’ni de duyurdu.

Üç hafta boyunca gerçekleşen elemeler sekiz farklı grupta gerçekleşti ve finale kalan takımlar belli oldu. Büyük Final 12 Ekim tarihinde gerçekleşecek ve izleyiciler, bu heyecana canlı olarak katılabilecekler. Yarı Final ve Final maçları https://www.twitch.tv/pubglitetur Twitch kanalında 16:00’da başlayacak. PUBG LITE Survival Masters 4vs4 Turnuvası’nı canlı olarak Mete “Eastergamer” Özbey, Özgür “Rootthegamer” Alagül ve Eraycan “Fedupsamania” Bul sunacak. Twitch’teki canlı yayına katılan tüm PUBG LITE oyuncuları, kendileri için hazırlanan oyun içi özel eşya giveaway etkinliğine katılabilecekler.

PUBG LITE Survival Masters 4vs4 Büyük Finali’nde 8 gruptan çıkan en başarılı 16 takım, çift eleme 5 maçlık seri (BO5) ile birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışacak. Tüm turnuva, hakemler tarafından Discord üzerinde oluşturulacak maç odalarından takip edilecek.