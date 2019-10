Türkiye Mobil Oyun Araştırması Açıklandı

Türkiye’de her 5 kişiden 2’sinin zihnini tazelemek için başvurduğu dostu, avuçlarının içindeki mobil oyunlar, gün geçtikçe bilinirliğini sürdürürken, ününe ün katıyorlar. Her geçen gün daha fazla oynanan ve yaygınlaşan mobil oyunlar için, iki dev firmanın, AdColony ve Nielsen Sports’un uzman bakış açısıyla gerçekleştirdikleri “Mobil Oyun Araştırması” Türkiye’deki mobil oyun oynama alışkanlıklarına ilişkin verileri çarpıcı bir biçimde gözler önüne serdi 2017 yılından sonra 2019 yılında yenisi gerçekleştirilen araştırma, mobil oyunların modasının her geçen gün arttığına dair oldukça ilginç bilgiler içeriyor.

Kullanıcıların %74’ü Reklam İzlemeye Gönüllüler;

Mobil oyun oynarken ekranda beliren bu reklam da ne? Oyun deneyimi esnasında ekstra can kazanmak ve hız kesmeden oyuna devam edebilmek için kullanıcıların karşılarına çıkan reklamı izlemeleri gerekiyor. Ancak sanılanın aksine, kullanıcılar bu reklamları %74 gibi çok yüksek bir oranla kendi istekleri ile izliyorlar. Bunun yanı sıra, diğer bir şaşırtan bilgi ise, 2017 yılında kullanıcıların sadece 22%si mobil reklamların ilgilerini çektiğini belirtirken 2019 yılındaki araştırmaya göre mobil oyuncuların %64’ünün bu reklamları ilgi çekici bulması!

Kullanıcıların ilgisini çeken bu reklamlar aynı zamanda kullanıcıları çeşitli aksiyonlar almaya da teşvik ediyor. Katılımcıların %57’si merak edip reklama tıklarken %34’ü reklamda gördükleri ürün ile ilgili internette araştırma yapıyor. %8’i ilgili ürün/hizmeti internetten ya da mağazadan satın alırken, %12’si arkadaşına bahsediyor. Böylelikle kullanıcılara her anlarında ulaşabilmek adına markalar için mobil oyunlardaki reklamlar bulunmaz birer fırsat haline geliyor.

Mobil kullanıcıların % 94’ü Haftada En Az Bir Kere Mobilde Oyun Oynuyor!

Yapılan araştırma mobil oyunların her geçen gün daha da hayatımıza girdiğinin bir göstergesi niteliğinde. 2017 yılında yapılan araştırmada mobil oyuncuların %79’u haftada bir kere veya daha fazla oyun oynarken, 2019’da yapılan araştırmada bu oran %94’e çıkmış durumda! Mobil oyunlar, gün geçtikçe, oyuncuların telefonlarına yükleyip unuttuğu aplikasyonlar olmaktan çıkıp, rahatlama ve mutluluk sağlayan tatlı kaçamaklar haline geliyor. Telefonlarında 1 ile 3 oyun bulunduranların oranı %53’ten %66’ya tırmanmış!

Mobilde Oyun Oynamak İçin Yer Zaman Mekan Ayırımı Yapmıyorlar;

Mobil oyunlar 24 saatlik günümüzde bir yerlerde, mutlaka bir pay bulmayı başarıyorlar. Mobil oyuncuların gündelik hayattan sıyrılmak ve keyif almak için kendilerine ayırdıkları bu oyun zamanı, 2017’de oyuncuların %44’ü için, 2019’da ise oyuncuların % 61’i için 0-30 dakikalık bir dinlenme molası olarak karşımıza çıkıyor. Mobil cihazlarımızda böylesine yer edinen oyunları oynamak, artık yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası! Son 3 ay içerisinde mobil oynayanların görüşmeci olarak seçildiği araştırmada, %94’ü her hafta, her iki oyuncudan biri “her gün” oynadığını belirtiyor.

Peki oyun oynamaya ayıracak bu kadar zamanı nereden buluyorlar?

Mobil oyuncuların büyük çoğunluğu evlerinde kendilerini mobil oyunların eğlenceli dünyasına bırakıyor. 2017 yılında olduğu gibi kullanıcıların mobil oyunlar oynamaya en çok adadıkları zaman dilimi akşam saatleri. 2019 yılındaki araştırmamız da gösteriyor ki kullanıcıların %49’u 20.00-23.00 saat diliminde yani prime time’da TV karşısında dinlenme zamanlarını mobil oyunlar ile taçlandırıyorlar. Günümüzün büyük bir çoğunluğunda bize eşlik eden mobil oyunları kullanıcıların %45’i toplu taşımada yolculuk ederken, %22’si bir kafede arkadaşını beklerken, hatta %27’si ofiste işlere biraz ara verip kafa dağıtmak ve yeniden odaklanmak için tercih ediyorlar. Kullanıcılar mobil oyunların sağladığı küçük heyecanlar ve yaşattıkları başarı hazları, beraberinde mutluluk ve rahatlama getirdiğini belirtiyor

AdColony EMEA & LATAM Genel Müdürü Volkan Biçer konu ile ilgili yaptığı açıklamada;

“ Bu sene Nielsen Partnerliğinde ikincisini gerçekleştirdiğimiz Türkiye’de Mobil Oyuncular araştırmamızın sonuçları bizi şaşırtacak nitelikte. Klasikleşmiş algının dışında gençlerden, annelere, iş adamlarından üniversite öğrencilerine her yaştan ve kitleden kullanıcıyı dünyasına çeken mobil oyunlar, markalara kullanıcılara ulaşabilecekleri farklı bir alan daha tanımış oluyor.

Araştırma sonuçları benimsediğimiz reklam modelimizi doğrular nitelikte. Kullanıcılar artık onlara hiçbir aksi şans tanınmadan dayatılan reklamlar yerine kontrolün onlara verildiği kullanıcı dostu reklam modellerini tercih etmeye başladılar. Kullanıcıların reklam görmekten sıkıldığı bu dünyada dijitalde bir dönüşüm sürecinde olan reklamlar kullanıcılarının karşılarına farklı şekillerde ve boyutlarda çıkacaklar. Gönüllü reklam izleme verileri de bunları doğrular nitelikte.” dedi

Tahmin edilenin aksine, mobil oyunlar sadece çocuklar ve gençlerin değil, 20’lerden 50’lere her jenerasyondan kullanıcının da ilgi alanını. Güne ufak bir mola vermek isteyen ya da gün boyu yaşadığı stresten uzaklaşmak isteyenler, çareyi mobil oyunlarda buluyor.

Son yapılan araştırmanın da gösterdiği gibi, yıllar geçtikçe mobil oyunlar daha da seviliyor, avuçlarımızdaki yerleri daha da büyüyor. Biz de onları hayatımızın bir parçası haline getirip, gün geçtikçe daha da benimsiyoruz.