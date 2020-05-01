Red Dead Redemption 2, konsol için Xbox Game Pass’te ücretsiz

Red Dead Redemption 2’yi daha önce deneyimleyen veya deneyimlemek isteyen konsol oyuncularına Microsoft’tan güzel bir haber geldi. 175’in üzerinde ödülün sahibi olan ve birçok profesyonel oyuncu tarafından son zamanların en gerçekçi açık dünya oyunu olarak gösterilen Red Dead Redemption 2, 7 Mayıs’ta konsol için Xbox Game Pass platformuna eklenecek.

Yapılan açıklamada, 7 Mayıs tarihinden itibaren konsol için Xbox Game Pass platformuna üye oyuncuların hiçbir ek ücret ödemeden RDR 2’ye erişim sağlayabileceği duyuruldu. Yeni eklenecek oyunla birlikte içeriği daha da zenginleşen Microsoft Xbox ve Xbox Game Pass, önümüzdeki dönemde de eklenecek yeni içeriklerle oyuncuların vazgeçilmez tercihi olmaya devam edecek.