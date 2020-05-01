Kingston’dan yeni nesil NVMe PCIe SSD: KC2500

Kingston Digital, masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemlerine yönelik yeni nesil M.2 NVMe™ PCIe SSD modeli KC2500’ü duyurdu. KC2500 NVMe PCIe SSD en yeni Gen 3.0 x 4 kontrolcü ve 96 katmanlı 3D TLC NAND sayesinde güçlü performans sergiliyor. 3500 MB/s’ye kadar okuma ve 2900 MB/s’ye kadar yazma hızlarına ulaşan KC2500, yüksek performans ve dayanıklılık sunarak masaüstü bilgisayar ve iş istasyonu sahibi uzman kullanıcıların iş akışını iyileştiriyor.
Kompakt M.2 2280 biçiminde 2 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle gelen KC2500, PCIe hızlarından yararlanırken diğer bileşenler için de alan sağlıyor. Kendi kendini şifreleyebilen SSD; AES-XTS 256-bit donanım tabanlı şifreleme teknolojisinden yararlanarak uçtan uca tam veri güvenliği paketine destek veriyor. Model ayrıca Symantec™, McAfee™ ve WinMagic®gibi bağımsız yazılım markaların TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi çözümlerini kullanma imkanı sunuyor. KC2500’de BitLocker ile birlikte kullanılan Microsoft eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.
KC2500; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. Frima, 2 TB2 kapasiteli seçeneğin de yakında çıkacağını söylüyor.
Peki, Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD özellikleri neler?:
- Üst düzey NVMe PCIe performansı
- Kapsamlı güvenlik paketi desteği: TCG Opal 2.0, XTS-AES 256-bit, eDrive
- Masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri için ideal
- 2 TB2’a varan kapasitelerle bilgisayarınızı geliştirin
- Biçim: M.2 2280
- Arayüz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Veri Yolu
- Kapasiteler2: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB
- Kontrolcü: SMI 2262EN
- NAND: 96-katmanlı 3D TLC
- Şifreli: AES-XTS 256 bit
- Sıralı Okuma/Yazma1:
- 250 GB — 3.500/1.200MB/sn’ye kadar
- 500GB — 3.500/2.500MB/sn’ye kadar
- 1TB — 3.500/2.900MB/sn’ye kadar
- 2TB — 3.500/2.900MB/sn’ye kadar
- Rastgele 4K Okuma/Yazma1:
- 250 GB — 375.000/300.000 IOPS’a kadar
- Toplam Yazılan Byte (TBW)3:
- 250 GB – 150 TBW
- Güç Tüketimi: 0,003 W Boşta / 0,2 W Ort. / 2,1 W (Maks.) Okuma / 7 W (Maks.) Yazma
- Depolama Sıcaklığı: -40°C~85°C
- Çalışma Sıcaklığı: 0°C~70°C
- Boyutlar: 80mm x 22mm x 3,5mm
- Ağırlık:
- 250 GB – 8 g
- Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2.17G (7-800Hz)
- Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (20-1000Hz)
- Arızalar Arası Geçen Ortalama Süre (MTBF): 2.000.000