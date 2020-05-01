Kingston’dan yeni nesil NVMe PCIe SSD: KC2500

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Kingston Digital, masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemlerine yönelik yeni nesil M.2 NVMe™ PCIe SSD modeli KC2500’ü duyurdu. KC2500 NVMe PCIe SSD en yeni Gen 3.0 x 4 kontrolcü ve 96 katmanlı 3D TLC NAND sayesinde güçlü performans sergiliyor. 3500 MB/s’ye kadar okuma ve 2900 MB/s’ye kadar yazma hızlarına ulaşan KC2500, yüksek performans ve dayanıklılık sunarak masaüstü bilgisayar ve iş istasyonu sahibi uzman kullanıcıların iş akışını iyileştiriyor.

Kompakt M.2 2280 biçiminde 2 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle gelen KC2500, PCIe hızlarından yararlanırken diğer bileşenler için de alan sağlıyor. Kendi kendini şifreleyebilen SSD; AES-XTS 256-bit donanım tabanlı şifreleme teknolojisinden yararlanarak uçtan uca tam veri güvenliği paketine destek veriyor. Model ayrıca Symantec™, McAfee™ ve WinMagic®gibi bağımsız yazılım markaların TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi çözümlerini kullanma imkanı sunuyor. KC2500’de BitLocker ile birlikte kullanılan Microsoft eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.

KC2500; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. Frima, 2 TB2 kapasiteli seçeneğin de yakında çıkacağını söylüyor.

 

Peki, Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD özellikleri neler?:

  • Üst düzey NVMe PCIe performansı
  • Kapsamlı güvenlik paketi desteği: TCG Opal 2.0, XTS-AES 256-bit, eDrive
  • Masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemleri için ideal
  • 2 TB2’a varan kapasitelerle bilgisayarınızı geliştirin
  • Biçim: M.2 2280
  • Arayüz: NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 Veri Yolu
  • Kapasiteler2: 250GB, 500GB, 1TB, 2TB
  • Kontrolcü: SMI 2262EN
  • NAND: 96-katmanlı 3D TLC
  • Şifreli: AES-XTS 256 bit
  • Sıralı Okuma/Yazma1:
  • 250 GB — 3.500/1.200MB/sn’ye kadar
  • 500GB — 3.500/2.500MB/sn’ye kadar
  • 1TB — 3.500/2.900MB/sn’ye kadar
  • 2TB — 3.500/2.900MB/sn’ye kadar
  • Rastgele 4K Okuma/Yazma1:
  • 250 GB — 375.000/300.000 IOPS’a kadar
  • Toplam Yazılan Byte (TBW)3:
  • 250 GB – 150 TBW
  • Güç Tüketimi: 0,003 W Boşta / 0,2 W Ort. / 2,1 W (Maks.) Okuma / 7 W (Maks.) Yazma
  • Depolama Sıcaklığı: -40°C~85°C
  • Çalışma Sıcaklığı: 0°C~70°C
  • Boyutlar: 80mm x 22mm x 3,5mm
  • Ağırlık:
  • 250 GB – 8 g
  • Çalışırken dayanabileceği titreşim: En fazla 2.17G (7-800Hz)
  • Çalışmazken dayanabileceği titreşim: En fazla 20G (20-1000Hz)
  • Arızalar Arası Geçen Ortalama Süre (MTBF): 2.000.000

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