Kingston’dan yeni nesil NVMe PCIe SSD: KC2500

Kingston Digital, masaüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) sistemlerine yönelik yeni nesil M.2 NVMe™ PCIe SSD modeli KC2500’ü duyurdu. KC2500 NVMe PCIe SSD en yeni Gen 3.0 x 4 kontrolcü ve 96 katmanlı 3D TLC NAND sayesinde güçlü performans sergiliyor. 3500 MB/s’ye kadar okuma ve 2900 MB/s’ye kadar yazma hızlarına ulaşan KC2500, yüksek performans ve dayanıklılık sunarak masaüstü bilgisayar ve iş istasyonu sahibi uzman kullanıcıların iş akışını iyileştiriyor.

Kompakt M.2 2280 biçiminde 2 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle gelen KC2500, PCIe hızlarından yararlanırken diğer bileşenler için de alan sağlıyor. Kendi kendini şifreleyebilen SSD; AES-XTS 256-bit donanım tabanlı şifreleme teknolojisinden yararlanarak uçtan uca tam veri güvenliği paketine destek veriyor. Model ayrıca Symantec™, McAfee™ ve WinMagic®gibi bağımsız yazılım markaların TCG Opal 2.0 güvenlik yönetimi çözümlerini kullanma imkanı sunuyor. KC2500’de BitLocker ile birlikte kullanılan Microsoft eDrive güvenli depolama özellikleri desteği bulunuyor.

KC2500; 250 GB, 500 GB ve 1 TB kapasite seçenekleriyle geliyor. Frima, 2 TB2 kapasiteli seçeneğin de yakında çıkacağını söylüyor.

Peki, Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD özellikleri neler?: