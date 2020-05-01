Ekran kartı markası Palit yeniden Türkiye’de

İstikrarlı ve üst seviye ekran kartlarıyla dünyaca tanınan Çinli ekran kartı üreticisi Palit yeniden Türkiye pazarına giriyor. Şirketin hızlı, yüksek kaliteli ve bütçe dostu ekran kartları artık Türkiye’den de erişilebilir olacak.

1988’de kuruluşundan bu yana başarılı ekran kartları ortaya koyan Palit, NVIDIA ile birlikte çalışarak ekran kartlarının performansını her zaman geliştirip en yüksek seviyede tutmaya çalışan bir şirket. Palit’in dünya çapındaki tüm tesislerinin ISO 9001 sertifikası ve tüm ekran kartlarının ise WHQL sertifikası bulunuyor.

Ürün gamında her seviyeden NVIDIA ekran kartları bulunan şirket, 4 farklı ekran kartı tasarımı sunuyor. Sahip olduğu boyutlarla ve tek fan sistemiyle kompaktlık sağlayan StormX modeli küçük bilgisayar kasaları için idealken Dual/GP (Gamingpro), çift fan sistemiyle uygun fiyatla yüksek performans arayan oyuncular ve içerik üreticileri için ideal bir ekran kartı olarak göze çarpıyor. Diğer bir ekran kartı modeli JS (Jetstream) ise hız aşırtmaları için üst seviye teknolojiyle birlikte geliyor. Son olarak şirketin amiral gemisi olarak dikkat çeken GR (Gamerock) modeli ise rekabetçi oyuncular için ekstrem performanslar sağlıyor.

NVIDIA’nın RTX teknolojili ekran kartı modellerini kendi tasarımlarıyla güçlendiren Palit, Işın izleme (Ray Tracing) teknolojisinin bütün imkanlarını da sunuyor. Yeni nesil oyunların geleceği olarak görülen ışın izleme teknolojisi oyun grafiklerini daha gerçekçi hale getiriyor. NVIDIA’nın RTX 2060 ve üstü ekran kartlarıyla uyumlu olan teknoloji gerçek dünyadaki ışıkları, gölgeleri ve yansımaları simüle ederek üst düzey grafikli bir oyun deneyimine olanak sağlıyor.

Çin’deki fabrikalarında ürettikleri erkan kartlarını global olarak satışa sunan Palit ürünlerine Türkiye’de EKSA’nın distribütörlüğünde, e-ticaret siteleri, teknoloji mağazaları gibi birçok satış noktasından ulaşılabilecek. İleri seviye bir grafik performansını kullanıcılarla buluşturmak için Palit ekran kartları uygun fiyat, kolay bulunabilirlik ve ileri teknolojileri bir araya getiriyor.