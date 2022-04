Return to Monkey Island: Neyse ki şaka değilmiş!

Serinin yaratıcısı Ron Gilbert 1 Nisan’ı kendi blogunda “yeni bir Monkey Island oyunu yapmak istiyorum” diyerek geçirdiğinde elbette kimse ciddiye almamıştı, aksine şakanın yapılma şekline bakıp serinin sonunun geldiğini düşünenler çoğunluktaydı.

Point ‘n Click macera oyunlarını alıp çok başka bir seviyeye çıkartan serinin geleceği için durup dururken endişelendiren bu gelişme, neyse ki çok tatlı bir sonuca bağlandı. Evet, Secret of Monkey Island ve Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge’in devam oyunu olan Return To Monkey Island, bu yıl bizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Dağıtımcılığını çok sevdiğimiz Devolver Digital’in üstleneceği oyunun direksiyonunda haliyle Ron Gilbert var, üstelik yanında Day of the Tentacle’dan ilk dönem Monkey Island serisine, Bone’dan Tales of Monkey Island’a kadar nice oyuna hayat vermiş kankisi Dave Grossman da bulunuyor. Ve tabii, Guybrush’ın ikonik sesi Dominic Armato da seriye geri dönüyor.

Detaylar şimdilik bunlardan ibaret ancak heyecanımız tavan ve gözüken o ki pek fazla beklemeyeceğiz.