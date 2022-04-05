Arena of Valor: Yeni Çağ’da Ramazan Ayı etkinlikleri!

Selçuklu döneminden esinlenilen özel kostümü ve Ramazan Ayı etkinlikleriyle Arena of Valor: Yeni Çağ’da heyecan tam gaz devam ediyor!

Dünyanın en çok oynanan mobil MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) oyunlarından Arena of Valor: Yeni Çağ (AoV), Ramazan Ayı boyunca oyuncularına yerel etkinlik ve içerikler sunuyor.

Türkiye’ye özel Selçuklu kostümü

Tasarladığı özel kostümlerle oyuncuların beğenisini kazanan AoV, çok talep edilen bir kostümü daha oyuna ekliyor. Güçlü bir savaşçı olan Riktor için Selçuklu döneminden esinlenilen bir kostüm tasarlandı. Turkuaz renginin ağırlık verildiği ve özel kayı sembolü ile ay yıldız desenlerinin bulunduğu kostümün yanı sıra oyunda Selçuklu dönemine ait zırh, kurt kafası desenli kılıç ve hançer gibi detaylar yer alıyor.

Selçuklu dönemine ait Riktor kostümüne ek olarak oyuncuları yeni bir sürpriz daha bekliyor. Tamamen Selçuklu döneminden esinlenilerek özel olarak bestelenen müzik, Nisan ayının sonlarına kadar oyun içinde çalacak.

Sürprizlerle dolu Ramazan ayı

Arena of Valor: Yeni Çağ, Ramazan ayını da oyun içi etkinliklerle kutluyor. Nişancı sınıfının önemli karakterlerinden olan Tel’annas için Ramazan ayına özel bir kostüm tasarlandı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca sürecek olan oyun içi etkinlikler ve sürprizler de oyuncuları bekliyor.