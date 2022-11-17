Rollic, Alman oyun stüdyosu Popcore’u satın aldı!

Geçtiğimiz Haziran ayında interaktif eğlence sektöründe dünya lideri Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO), Türkiye’de Rollic’in de dahil olduğu pek çok şirkete sahip Zynga Inc.’i satın almıştı. Bugün Rollic, Almanya merkezli bağımsız bir mobil oyun stüdyosu olan Popcore‘u satın aldığını duyurdu. Anlaşmaya bağlı mali şartlar açıklanmadı.

Bulmaca alt türünde lider olan Popcore, ABD Apple App Store’da en çok indirilen oyun pozisyonuna gelmiş Parking Jam 3D ve Pull the Pin! gibi küresel hitleri içeren bir portföye sahip. Şubat 2022’de Almanya merkezli oyun stüdyosu Nanotribe’ı satın alarak küresel bir büyümeye işaret eden Rollic, Popcore’u da bünyesine dahil ederek indirme ve gelir bakımından dünya çapındaki hyper-casual yayıncılar arasındaki lider konumunu daha da güçlendiriyor.

Rollic CEO’su Burak Vardal, yapmış olduğu açıklamada “Popcore’un oyun üretimindeki başarısını, Rollic’in bağlı olduğu değerler ile yan yana koyduğumuzda, iki şirketin bir araya gelmesi mobil oyunların geleceğindeki kullanıcı deneyimleri açısından mükemmel bir sinerji yaratıyor. Popcore’u aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi. “Popcore’un ailemize katılmasyla, ekiplerimizin geliştirdiği teknoloji ve tasarımları kullanarak oyuncularımıza uzun süreli etkileşim seçenekleri yaratabileceğiz. Bu birleşme ile oluşacak toplam oyuncu havuzumuz, oyun dünyasına yeni katılan ve uzun süredir oyun oynayan kullanıcıların harmanlandığı, oyun dünyasındaki en değerli oyuncu kitlesini temsil edecek.” diye ekledi.

Popcore’un Kurucu Ortağı Johannes Heinze ise açıklamasında “Ekiplerimiz oyunlarımızı titizlikle test ediyor ve Hyper-casual türünün erişilebilirliğini Casual oyunların istikrarlı etkileşimiyle dengeleyen eğlenceyi sağlamak için oyunlarımızı derin bir veri analitiğine dayalı olarak geliştiriyor. Bu anlaşma sayesinde, yeni nesil mobil oyunları oluşturmak için markalaşmış reklam bazlı, oynaması ücretsiz mobil oyunlarımız, Rollic’in küresel pazarlama uzmanlığı ve Zynga’nın oyun içi geliştirme geçmişiyle birleşecek.” dedi.

Thomas ve Johannes Heinze kardeşleri tarafından kurulan Popcore, dünya çapındaki kullanıcılar tarafından iOS ve Android üzerinden toplamda 500 milyondan fazla indirilmiş, yenilikçi, reklam odaklı, oynaması ücretsiz oyunlar geliştiriyor. Ekip, minimum riskle denemeyi kolaylaştıran benzersiz veri testi yöntemlerini kullanarak, hem kitlesel çekiciliğe hem de uzun vadeli etkileşime sahip kullanıcı duyarlılığı ve davranışına ilişkin derin bir anlayış içeren oyunlar geliştiriyor. Merkezi Berlin’de bulunan Popcore ekibinin 150’den fazla üyesi, Avrupa genelinde oyunlarını geliştirmek, test etmek ve büyütmek için çalışıyor.

İstanbul merkezli Rollic, yakın zamanda dünya çapında toplamda 2 milyar indirmeyi aştı ve bugüne kadar 19 oyunu ABD Apple App Store’da 1. veya 2. sıraya ulaştı. Şirket, 175’ten fazla ülkede popüler mobil oyunlar geliştiriyor ve yayınlıyor, en iyi performans gösteren oyunların çoğuna oyun içi güncellemeler ve etkinlikler ekleyerek hızla büyüyen Hyper-casual sektörünü yeniden tanımlıyor. Bu gelişmeler sayesinde Rollic, Hyper-casual oyunlarının yaşam döngüsünü türün geleneksel penceresinin ötesine taşıyarak etkileşim kalıplarını baştan yaratıyor.