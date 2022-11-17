Playstore’da yüzde 90’a varan indirim zamanı!

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Türk Telekom’un dijital oyun alışveriş platformu Playstore, oyun tutkunları için ‘Dijital Kasım’ indirimlerini hayata geçiriyor. Playstore’da 22 – 28 Kasım tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında oyun severler birbirinden popüler oyunlara çeşitli ödeme imkânları ve yüzde 90’a varan indirim fırsatıyla sahip olacaklar.

Türk Telekom, dijital oyun platformu Playstore ile müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Oyun tutkunları, 22-28 Kasım tarihleri arasında Ubisoft, Offworld Industries, Raw Fury, Paradox Interactive gibi çok sayıda büyük yayıncının 320’ye yakın oyun ve DLC’lerini (ek paket) yüzde 90’a varan indirimlerle satın alabilecekler.

Playstore harcamalarında ödeme kolaylığı

Playstore, oyun tutkunlarına https://www.playstore.com/ üzerinden yapacakları harcamalarda; kredi kartı, mobil ödeme ve Türk Telekom evde internet faturalarına ek 12 aya varan taksit imkânı gibi geniş ödeme seçenekleri sağlarken güncel ve popüler oyun yelpazesine erişim sunuyor.

Playstore ‘Dijital Kasım’ kampanyası hakkındaki tüm detaylara https://www.playstore.com/ adresi ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.

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