ASUS, TUF Gaming Radeon RX 7900 XT / XTX modellerini duyurdu!

ASUS, yeni AMD Radeon RX 7900 Serisinin ilk modelleri olan TUF Gaming Radeon™ RX 7900 XT ve Radeon RX 7900 XTX’yi duyurdu. Önceki nesle göre daha fazla akış işlemcisine ve daha yüksek bant genişlikli bellek arayüzüne sahip olan bu modeller, olağanüstü performansları ve üstün enerji verimlilikleriyle en talepkar yapımlarda yüksek kare hızlarında 4K ve daha yüksek çözünürlüklü oyun deneyimi yaşatabiliyor. Bu da yeni modellerin dünyanın her yerinde oyun sistemlerinde yer bulabileceği anlamına geliyor.

Bu yeni ekran kartları AMD’nin gelişmiş yonga tasarımına sahip ilk oyuncu GPU mimarisi olan AMD RDNA™ 3 mimarisiyle geliştirildi. Bu çığır açan mimari, AMD RDNA 2 mimarisine göre watt başına %54 daha yüksek performans sergiliyor[1]. Ayrıca, mimaride yer alan dünyanın en hızlı dahili bağlantıları da grafik ve bellek sistem yongaları arasında 5,3 TB/s’ye varan aktarım hızları sunuyor. Mimaride ayrıca 96 yeni birleşik işlem birimi ve ikinci nesil AMD Infinity Cache™ teknolojisi bulunuyor. Yeni mimariden yararlanan bu kartlar AMD RDNA 2 mimarisiyle üretilen ekran kartlarına göre 2,7 kata kadar daha yüksek yapay zeka performansı gösteriyor ve belirli oyunlarda 1,8 kata kadar daha yüksek mimari ışın izleme performansı sağlayan ikinci nesil ışın izleme teknolojisine sahipler.

TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ile ilk sıraya yerleşin

ASUS Radeon RX ekran kartı ailesinin en üst sırasına yerleşen TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX, serinin performansını yeni sınırlara taşıyor. 3,63 yuva yer kaplayan bu kartta 6144 gibi inanılmaz bir sayıda akış işlemcisi bulunuyor. Yüksek bant genişliği ve büyük miktarda VRAM arayanlar, TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX’te bunu rahatlıkla buluyor. Kartta 24 GB GDDR6 bellek ve 384 bit bellek arayüzü yer alıyor.

TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX dayanıklı malzemesi ve sağlam yapısıyla güçlü bir savaşçıyı andırıyor. Olağanüstü güçlü yapı PCB’nin bükülmesini önlemek için fazlasıyla yeterli. Sağlam arka plaka ve ön koruma, kalıp döküm çerçeveye kaynaklanmış durumda. Bu parçaların tümü alüminyumdan üretiliyor. ASUS ayrıca ekran kartının zaman içinde hizasını kaybetmesini önleyen bir ekran kartı sabitleyici de sunuyor.

Yeni soğutma tasarımı sayesinde GPU tüm gücüyle çalışabiliyor. Arka plakadaki geniş açıklık daha fazla hava akışı sağlıyor. Buna ek olarak kartın toplam ısı uzaklaştırıcı yüzeyi %22,8 oranında artırılmış durumda. Arka plaka kenarı boyunca uzanan geniş açıklık Eksen Teknolojili fanların kanatları arasından daha fazla hava geçmesini sağlıyor.

Fanlar bu nesilde daha geniş ve daha verimli. Bir önceki nesle göre %13,8 daha fazla hava akışı ve %8 daha fazla statik basınç oluşturan bu fanlar, daha düşük hızla döndüklerinden az gürültü yapıyor. Dual BIOS anahtarı kullanıcılara performans ve sessizlik modları arasında tercih yapma imkanı veriyor. Manuel ayar yapmak isteyenler ise ASUS GPU Tweak III’ten yararlanabiliyor.

Gelişmiş bağlantı seçenekleri sayesinde kullanıcılar piyasadaki en yeni oyuncu monitörlerinden yararlanabiliyor. TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX’de bir adet HDMI® 2.1 ve üç adet DisplayPort™ 2.1 bağlantı noktası bulunuyor.

TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ekran kartı gerekli gücü üç adet 8 pimli güç bağlantısıyla alıyor. Bu bağlantılar; 20K düzeyindeki kapasitörler ve 17+4 yapılandırmasıyla dizili yüksek akımlı güç aşamalarıyla donatılmış sisteme kesintisiz güç sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak, ASUS Auto-Extreme üretim süreci TUF adına yakışan sağlamlığı ve uzun ömrü sunuyor. Böylece kullanıcılar bu üst seviye kartın uzun yıllar boyunca aynı şekilde kalacağından emin olabiliyor.

Gücünü AMD’den alan sistemlere TUF Gaming Radeon RX 7900 XT ile sınıf atlatın

TUF Gaming Radeon RX 7900 XT ekran kartı bir önceki nesil Radeon RX 6900 XT ekran kartlarına göre önemli avantajlara sahip. Bunlara 20 GB GDDR6 RAM, 5376 akış işlemcisi ve 320 bit bellek arayüzü dahil. Ürünün tasarım unsurları ise TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ekran kartıyla büyük benzerlikler gösteriyor. Kalıp döküm çerçeve, alüminyum ön koruma ve arka plaka, 3,63 yuvalık tasarım, 3D akrilik TUF logosu, ön korumanın kenarındaki ARGB aydınlatma gibi özelliklerle bu ekran kartı en yeni ASUS özelliklerinin tamamına ev sahipliği yapıyor.

TUF Gaming Radeon RX 7900 XT ekran kartı konu termal performans olunca gerçek gücünü gösteriyor. Radeon RX 6900 XT ekran kartıyla aynı toplam kart gücüne (TBP) sahip olan bu model, yük altındayken daha serin çalışıp daha fazla performans gösteriyor ve bunu yaparken de önceki nesildeki modele yakın gürültü seviyesine ulaşıyor.

Bilgisayarınız için doğru güç kaynağını seçin

TUF Gaming Radeon RX 7900 XTX ve TUF Gaming Radeon RX 7900 XT olağanüstü oyun performansı sunuyor. Yeni nesil sistemlerini kurmayı planlayan kullanıcılar yeni ekran kartlarına eşlik edecek üst düzey güç kaynağını da ASUS’tan seçebiliyor. Yeni TUF Gaming Gold güç kaynakları kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. RX 7900 XTX için ASUS en az 800 watt’lık bir güç kaynağı öneriyor. TUF Gaming 850W Gold bunun için uygun bir seçim. RX 7900 XT için ise ASUS en az 750 watt’lık bir güç kaynağı kullanılması gerektiğini belirtiyor. TUF Gaming 750W Gold bu karta eşlik etmeye uygun bir model olarak göze çarpıyor. Yüksek kaliteli bileşenler, sessiz çalışma ve 10 yıl garanti ile kullanıcıların bilgisayarları emin ellerde olacak.



TEKNİK ÖZELLİKLER

TUF Gaming Radeon™ RX 7900 XTX OC Edition 24GB GDDR6

TUF Gaming Radeon™ RX 7900 XTX 24GB GDDR6

· AMD Radeon ™ RX 7900 XTX

· 24 GB GDDR6

· Akış İşlemcileri: 6144

· PCIe® 4.0

· 1 x Yerleşik HDMI® 2.1

· 3 x Yerleşik DisplayPort™ 2.1

· AMD Radeon ™ RX 7900 XTX

24 GB GDDR6

Akış İşlemcileri: 6144

PCIe® 4.0

1 x Yerleşik HDMI® 2.1

3 x Yerleşik DisplayPort™ 2.1





TUF Gaming Radeon™ RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6



TUF Gaming Radeon™ RX 7900 XT 20GB GDDR6

· AMD Radeon ™ RX 7900 XT

· 20 GB GDDR6

· Akış İşlemcileri: 5376

· PCIe® 4.0

· 1 x Yerleşik HDMI® 2.1

· 3 x Yerleşik DisplayPort™ 2.1

· AMD Radeon ™ RX 7900 XT

20 GB GDDR6

Akış İşlemcileri: 5376

PCIe® 4.0

1 x Yerleşik HDMI® 2.1

3 x Yerleşik DisplayPort™ 2.1