PROTALITY, 2. Yılını DROPSTARS etkinliği ile kutluyor!

Türkiye ve Orta Doğu’nun en prestijli PUBG: BATTLEGROUNDS turnuva serisi PROTALITY Series, 2. yılına özel olarak daha rekabetçi ve yeniliklerle dolu PROTALITY DROPSTARS etkinliği ile oyuncularla buluşuyor.

2 yıldır Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde aktif olarak 5 büyük sezon ve 1 ara sezon etkinliği gerçekleştiren PROTALITY, 2. yaş gününün yaklaştığı bu günlerde PUBG oyuncuları için yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyor.

2019 yılından bu yana yapılan her etkinlikte eSports360 ve WeSportsMedia’nın oyun ve espor projelerinde yeni bir zirve olmaya hazırlanan PROTALITY, DROPSTARS ile yılın en görkemli şovuna hazırlanıyor.

PROTALITY DROPSTARS, PROTALITY tarihinin en büyük ödül havuzunu oyuncularla buluşturacak. 8.000$’lık ödül havuzu, rekabetçi PUBG oyuncuları için yeni bir yol açıyor. Fakat 8.000$’lık ödül havuzundan pay almak o kadar kolay olmayacak. PROTALITY serüveninde ilk defa Avrupa bölgesinden tanınan takımlar rekabete ortak olacaklar.

Yeni bir format ile oyuncuların karşısına çıkacak olan PROTALITY DROPSTARS, açık elemeler, upper ve lower bracket grup aşamalarının ardından final maçlarını deneyime açıyor. Davetli olacak tüm takımların Upper Bracket’tan aksiyona dahil olacakları alev alev maçlar bizi bekliyor.

Nakit ödülün dışında oyuncuların performanslarına göre yeni Challenge sistemi ile farklı motivasyon ödülleri de etkinlik kapsamında sunuluyor.

PROTALITY DROPSTARS’a katılan oyuncular dışında izleyenlerin ve espor meraklılarının da ödüller kazanabileceği PROTALITY Fantazi Ligi bu etkinlik ile aktif oluyor. Kadronuzu kurun, şahane oyuncularınızı seçin, PROTALITY’nin ateşli lobilerinin tadına siz de bakın!

Bu defa PROTALITY serüveni daha fazla ödül havuzu, Avrupa’lı takımlar ve diğer yenilikler için PROTALITY Twitter hesabını takip edebilirsiniz.

PROTALITY serüveninde geçmişe doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ayrıca maçlara ve Fantazi Lig’e dair bir Podcast serisi de hazırlanacak. Maç günleri dışında değişik sürpriz içerikler buradan oyunculara sunulacak.

Avrupa takımlarının dahil olması ile birlikte Nikolai “Odesskin” Lutsenko, Matti “CastByCopter” Korvenmaa, Patrick “InviSan” Schadewitz ve Klaus “Trauni” Parzinger, PROTALITY’nin ilk yabancı anlatıcıları olarak bu heyecanı farklı dillerde anlatacaklar.

PROTALITY Season 5’da ilk kez izleyicilerle buluşan SPECIAL GUEST’in bu seferki konukları Ivo “Kowo” Schenk, Tobias “TheNameIsToby” Wiinblad ve Jarco “DiamondJ_CS” Vervaeke yorumları ile PROTALITY DROPSTARS heyecanına ortak olacak.

PROTALITY DROPSTARS için Türkiye ve Orta Doğu bölgesinden takım kayıtları açıldı. Kayıtlar dolmadan yerini almak için https://protality.gg/kayitol/ adresinden kayıt olabilirsiniz.